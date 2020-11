Verstappen messze a Mercedesek előtt, de így sem elégedett

A Török Nagydíj időmérője roppant kaotikusnak bizonyult, majd egy óráig állt is az edzés az eső és annak következtében a pálya állapota miatt, a Q2 és a Q3 azonban már a csúszkálásoktól eltekintve simán zajlott le.

Sokáig úgy tűnt, hogy ez a kvalifikáció simán Max Verstappené lesz: a Red Bull pilótája a Q1-ben és a Q2-ben is nagyon simán uralta a mezőnyt, nem egyszer másodpercekkel jobb köridőket futva, mint a többiek.

Még több F1 hír: 1 percben az FP3-as megforgások - Videó

A Q3 elején is ő diktálta a tempót, azonban már ott látszott, hogy a két Racing Point az intermediate abroncsokon nagyon veszélyes lehet rá, Pereznek és Strollnak is nagyon jól működött a zöld oldalfalú keverék.

Erre reagált a Red Bull is és ők is váltottak, ami a mexikói megelőzésére elég is volt, ám végül Stroll egy nagyon jó idővel elékerült. Mark Webber kérdéseire emiatt Verstappen kicsit elégedetlenül is válaszolt:

„Már a Q1-ben is próbáltuk az intereket, de akkor nem volt tapadásuk. A pálya rengeteget javult viszont a Q3-ra, ennek ellenére borzalmasak voltak rajtunk az interek, az extrém esőgumik viszont jók voltak. Nem jó a dolog.”

„A verseny jó lehet, de egyelőre kicsit csalódott vagyok, persze, ott van a verseny holnap és ott jók lehetünk, de amikor az ember végig első az időmérőn és végül csak a második az edzés végén, akkor nem az történt, amit akart. Szóval remélem, a versenyünk jobb lesz.”

Ajánlott videó: