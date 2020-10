Russell ezúttal egy kétszeres világbajnoktól kapott dicséretet – „ez sokat jelent nekem”

A Williams-pilóta George Russell hétről hétre remek kvalifikációs eredményekkel rukkol elő, és a bő másfél éve tartó Forma-1-es pályafutása során még egyszer sem végzett mindenkori csapattársa mögött az időmérőkön.

Ezúttal a 13. helyre hozta be a grove-i alakulat autóját, többek között Sebastian Vettel Ferrariját és Lance Stroll Racing Pointját is megelőzve. Ennek ismeretében nem csoda, hogy a fiatal brit is nagyon elégedett a szombati napjával.

„Nem számítottunk arra, hogy ma ott leszünk a Q2-ben, az pedig egyszerűen fantasztikus, hogy egy Racing Pointot és egy Ferrarit is meg tudtunk előzni.”

„Őszintén mondom, nem tudom, hogyan sikerül ilyen jól szerepelnünk szombatonként. Abba pedig beleborzongok, hogy olyan pályákon vezethetünk, mint az imolai” – tette hozzá Russell.

A Forma-1 mezőnyébe 2021-ben visszatérő kétszeres világbajnok Fernando Alonso azt nyilatkozta nemrégiben, hogy a fiatal versenyzők közül jelenleg a Williams brit pilótája a legjobb, a 22 éves versenyző pedig elmondta, sokat jelent neki Alonso dicsérete.

„Rengeteget jelent nekem, hogy egy olyan sráctól hallom ezt, mint Fernando. Nagyon várom már, hogy jövőre ellene versenyezzek, biztos vagyok benne, hogy kiváló teljesítményt fog nyújtani. Nagyra értékelem, hogy ezt mondta” – zárta Russell.

