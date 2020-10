Az F1 az új COVID-szabályok ellenére is magabiztos

Miután Franciaország és Németország is szigorított a szabályain a koronavírus-járvány második hulláma miatt, a várakozások szerint az Egyesült Királyság is szigorítani fog, és jövő hét csütörtöktől kezdve teljes lezárást fog elrendelni.

Az Egyesült Királyság korábban márciusban vezetett be hasonlóan szigorú intézkedéseket a járvány miatt, ezek pedig júliusig maradtak érvényben. Azonban a mostanában látott magas fertőzési és halálozási számok miatt az Egyesült Királyság a hírek szerint jövő csütörtöktől újra teljes lezárást rendel el, ami december 2-ig fog tartani.

A gyártóipart továbbra is arra bátorítják, hogy folytassák a munkát, azonban a nemzetközi repülőutak csak üzleti célból lesznek elérhetők. Az Egyesült Királyság legutóbbi lezárása alatt számos F1-es csapat küldte szabadságra a dolgozóit, eközben pedig bezárták a gyáraikat, hogy a lehető legalacsonyabbra csökkentsék a költségeiket a szezon július eleji kezdete előtt.

A hírek szerint az F1 vezetősége továbbra is magabiztos azt illetően, hogy a sorozat normál működése a további korlátozásokat követően is folytatódni fog, ahogy azt illetően is, hogy a Forma-1 kivételt fog élvezni a lezárások során.

A Motorsport.com a Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot arról kérdezte, milyen kihívásokat hozhat a második lezárás, és hogy szerinte sikerül-e megoldania az F1-nek ezt a szituációt.

„Azok a lezárások, amelyeket most látunk Európában, nagyban eltérnek a tavaszi lezárásoktól. Tavasszal ugyanis teljesen megállt minden tevékenység, az utcákon nem lehetett embereket látni és sokan dolgozni sem jártak.”

„Ettől függetlenül persze az nem kérdés, hogy hatással van az életünkre a dolog. Az is egyértelmű, hogy néhány ipart erősen fog érinteni ez a helyzet. De azt gondolom, hogy mi felül tudunk kerekedni ezen a szituáción.”

A Forma-1 az Emilia-Romagna Nagydíjat követően még négy futamot rendez 2020-ban: ezt követően a Török Nagydíj jön, majd két bahreini forduló következik az Abu Dhabiban megrendezésre kerülő szezonzáró előtt – a hátralevő futamok közül mindegyik zártkapus lesz.

Wolff azt is elmondta, hogy az adott országok egészségügyi hatósága döntött arról, hogy rendeznek-e Forma-1-es versenyt, viszont magabiztos azt illetően, hogy a Forma-1 nem jelent nagy veszélyt a szigorú protokolljainak köszönhetően.

„Az egyes országok egészségügyi hatósága döntött arról, hogy versenyezhet-e náluk a Forma-1, hogy vendégül látnak-e minket. Amennyiben a hatóságok úgy döntenek, hogy ez túl nagy veszélyt jelent nekik, akkor természetesen nem fogunk versenyezni azokban az országokban.”

„Véleményem szerint az FIA, a FOM és a csapatok kiváló munkát végeztek, ellentétben számos egyéb bajnoksággal, amelyek csak sokkal csökkentett számban vagy csak egy bizonyos területen tudnak folyni.”

„Mi országról országra utazunk, folyamatosan megtartottuk a buborékjainkat, és nagyon kevés COVID-pozitív esetünk volt. Éppen ezért nem gondolom, hogy valós veszélyt jelentenénk bármely országra, mert valószínűleg mi vagyunk a lehető legbiztonságosabb csoport a világon.”

Az FIA és az F1 több mint 60 ezer tesztet végzett, ebből pedig mindössze 54 tesztnek lett pozitív eredménye az F1 számai szerint.

