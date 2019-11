Ricciardo ma fontos pontokat vehet el a McLarentől a Brazil Nagydíjon

A McLaren 121 pontot számol a 4. helyen, míg a Renault 83 ponttal várja a folytatást. A differencia nem túl nagy, de ha megnézzük, hogy általában mennyi pontot lehet szerezni a sűrű középmezőnyben a top-csapatok mögött, ma a Brazil Nagydíjon akár el is dőlhet a csata a britek és a franciák között.

A McLaren egyelőre küszködik Interlagosban, és Carlos Sainz Jr. egy technikai gond miatt még a Q1-ből sem jutott tovább, míg Lando Norris a 10. helyről rajtolhat Charles Leclerc büntetése után, szabad gumiválasztással. Lehetséges, hogy az újonc szerepe lesz a döntő a csatában, de a Renault két autóval támadhat a 11. és a 13. rajtkockáról.

„Mindig a Q3 a cél, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez nehéz és szoros lesz, mint most. Ezúttal lemaradtunk erről, de pontosan tudtuk, hogy kevésen múlhat. Itt, ezen a rövid pályán a különbségek kisebbek, mint a futamok többségén, ami természetesen izgalmas. Akár 0.1 másodperc is több helyről dönthet. Alapból azonban nyerünk egy helyet Charles (Leclerc) büntetésével, és bizakodó vagyok a versenytempó miatt, mert azt hiszem, lehet keresnivalónk.” - mondta Daniel Ricciardo.

„Sokat dolgoztunk a csapattal azon, hogy minél többet hozzunk ki az autónkból. Ezen az időmérőn még maradt az autóban és a gumikban is, de a futamon ott lesz a lehetőség a felzárkózásra, és arra, hogy sok pontot szerezzünk. Ezt akarjuk tenni, mert nem adjuk fel a harcot, és idén volt már pár olyan futamom, amikor hátrébbről kellett rajtolnom, de a végén elégedett lehettem.”

„Ez egy nagyon érdekes verseny lehet. Nézzük csak meg a Haast, mely ebben az évben nem volt olyan erős a gumikon a futamokon. Most mindketten ott vannak a TOP-10-ben, de nagy kérdés, hogy mi lesz a versenyen a hosszabb etapokon. Érdekes lesz látni, hogy mit mennek majd. A Toro Rosso is remek helyen van Pierre-rel, szóval biztosan nem fogunk unatkozni. A bokszkiállásokat illetően azonban szerintem nem lesz nagy taktika, és az egy kiállás a valószínű, ami azt jelenti, hogy a pályán kell megoldanunk a dolgot.”

„A gumikezelés megint fontos lesz, de azt hiszem, ezen a területen Nicóval előnyt élvezünk, mert régóta dolgozunk a Pirellivel, és sok tapasztalattal rendelkezünk. Ez mindenképpen segít, és a többséghez képest talán jobban tudjuk, hogy mire van szükség ezen a területen. Ha minden rendben megy, és hozzuk a tempót, amit korábban mutattunk, akkor értékes pontokkal távozhatunk, ami Abu Dhabiban izgalmasabbá tehetné a hétvégét.”