Mika Häkkinen nem igazán érti, miért bánik a Ferrari úgy a pilótáival, ahogy

A Ferrari májusban jelentette be, hogy a 2020-as szezon végeztével útjaik Sebastian Vettellel különválnak. Az évek alatt a Ferrari a Forma-1 legjobb pilótáinak tömkelegét csábította magához, de kevesen tudtak közülük tartósan sikeresek lenni.

A Forma-1 koronavírus sújtotta tavaszi holtszezonjának legnagyobb híre kétségkívül Vettel évvégi távozásának bejelentése volt. A német a 2015-ös szezon előtt, négyszeres világbajnokként érkezett Maranellóba, és sokan azt várták tőle, visszaviszi a csúcsra a vörösöket.

Most, öt évvel később a Ferrarinak továbbra is a 2008-as konstruktőri az utolsó világbajnoki címe és nem igazán látni, hogy ez 2020-ban hogyan változna meg. Van azonban egy új, fiatal sztárja a csapatnak, a 22 éves Charles Leclerc, aki egy kivételesen hosszú, 2024-ig tartó szerződést kötött velük. Emiatt nem csoda, hogy Vettel közreműködése véget ér a 2020-as szezon végeztével. A pénteken a 33-at töltő németnek csak a másodhegedűs szerepe jutott volna.

Ahogy a történelem mutatja, nem Vettel az egyetlen bajnok, aki különös módon, vagy akár keserű szájízzel hagyja ott a sorozat egyik legnagyobb múlttal rendelkező csapatát. Egyes pletykák szerint elsősorban az akkori vezérigazgató, Luca di Montezemolo kényszerítette korai távozásra Michael Schumachert azzal, hogy 2005 végén szerződtette Kimi Raikkönent, akinek 2007-es érkezése után már nem Schumi lett volna az első számú pilóta.

Raikkönen pedig Fernando Alonso érkezése miatt köszönt el a Ferraritól – és a sorozattól is – 2009 végén, de a spanyol is Vettel 2014 végi érkezése miatt távozott, legalább részben akarata ellenére. A Ferrari hozzáállását a sztárpilótákhoz forma-1-es körökben már régóta furcsállják és a kétszeres világbajnokot, Mika Häkkinent is meglepi, hogy a gárda újra és újra belefut ezekbe a helyzetekbe.

A finn az MTV Sportnak adott interjújában elmondta, hogy bár maga soha nem versenyzett a Ferrarinál, de nem tudná magáról elképzelni, milyen helyzetben hagyna ott egy csapatot úgy, hogy bevágja maga mögött az ajtót:

„Az embereknek ezeket a dolgokat meg kellene beszélnie, kompromisszumokat kellene kötnie. A Ferrarinak most már több olyan pilótája is van, akik többé-kevésbé negatív tapasztalatokkal távoznak. Ezeket a dolgokat meg kellene beszélniük.”

Häkkinen, aki karrierje nagy részét a McLarennél töltötte, tudja, hogy a Ferrari valamilyen szinten mindig is különc volt az F1 csapatai között, és ezt jól mutatja az is, milyen viszony alakul ki az istálló és a versenyzőik között:

„A Ferrarira komoly nyomás helyezedik a sajtó részéről, nagyon sokat kritizálják őket Olaszországban. A Ferrari egy márka. Emiatt gyakran az a helyzet áll elő, hogy amennyiben a csapat rosszul teljesít, az rögtön a sofőr hibája. Gyakran látni náluk azt a kritikát, hogy a pilótáik azok, akik nem nyomják eléggé, mert egyébként az autó jó.”

A hétvégén kezdődő szezonban még Sebastian Vettel és Charles Leclerc fogjavezetni a vörösök autóját, de az év végén a német helyét a jelenleg a McLaren színeiben versenyző Carlos Sainz veszi majd át.

