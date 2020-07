Brown szerint Alonso megnyerheti az idei Indy 500-at

Ez némi vigaszt jelentene Fernando Alonsónak a legutóbbi próbálkozást követően, ami nagyon rosszul sikerült, és még a versenyre sem tudták kvalifikálni magukat. Azóta azonban sokat változott a helyzet, és a McLaren sokkal felkészültebb.

Már nincs messze az idei legendás amerikai futam megrendezése, miközben már be is mutatták Fernando Alonso autójának különleges festését a versenyre. A spanyolnak van tapasztalata ezen a területen, mivel az első Indy 500-as eseményén akár nyerhetett is volna, ha nem szól közbe a technika.

Zak Brown nagyon bízik benne, hogy Alonsónak lesz lehetősége megnyerni a nagy versenyt, amivel bebiztosítaná magának a „Tripla koronát. Régóta vágyik erre az elismerésre, és most újra megkaphatja a lehetőséget.

„Az indianapolisi esemény kapcsán Fernandóval a fő célunk az, hogy kvalifikáljuk magunkat a versenyre. A futam mindenki számára nagy kihívást jelent, és ez egyúttal a legnagyobb is. A tavalyi rossz tapasztalatok alázatosabbá tettek bennünket.” - idézte a SoyMotor a McLaren főnökét.

Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet Fotó készítője: Arrow SPM

„Fernando képes nyerni és a csapat egy olyan autóval állhat elő, ami megfelel a kihívásoknak. Keményen fogunk dolgozni.” - mondta Brawn a La Gazzetta dello Sport lapnak adott interjújában az évadnyitó F1-es Osztrák Nagydíj előtt.

A McLaren közben figyeli a WEC eseményeit, az új hiperautó szériát érintő előírások fejleményeit, mert nem kizárt, hogy a britek ebben a szériában is szerepelni fognak. A Le Mans-i 24 órás verseny is egy reális cél lehet számukra.

Brown maximálisan nyitott erre, ha mindez a McLaren számára pénzügyileg is megéri, mivel ezekben az időkben még inkább meg kell néznie a gyártóknak, hogy mire költenek. A legendás márka nemrég vett fel egy nagyobb kölcsönt a koronavírus okozta súlyos károk miatt, előtte pedig egy 1200 embert érintő leépítést erősített meg.

