Mick Schumacher édesapja 30 évvel ezelőtti sisakfestésével áll rajthoz (kép)

Mick Schumacher az idei évben debütált a Forma-1-ben a Haas színeiben, azonban egyelőre az autó gyengeségei miatt nem igazán tudta megmutatni a benne rejlő potenciált. Ugyan csapattársát, Nyikita Mazepint magabiztosan veri, a német szeretne közelebb zárkózni a középmezőnyhöz.

Minden bizonnyal nem a Belga Nagydíj lesz az a pálya, ahol ez megtörténik, ám mégis különleges érzésekkel áll rajthoz a legendás hétszeres világbajnok fia. Mick Schumacher úgy döntött, hogy Michael Schumacherre emlékezve magára ölti édesapja 30 évvel ezelőtti sisakfestését, melyet a német rekorder szintén a Belga Nagydíjon viselt.

Mick Schumacher számos alkalommal kifejezte már, hogy mennyire nagyra tartja édesapját, aki egyben a példaképe is, és most azt is elárulta, hogy rendkívül sokat jelent a számára, hogy az F1-ben ellátogathat arra a pályára, ahol Michael Schumacher 30 évvel ezelőtt a Jordan színeiben bemutatkozott a száguldó cirkuszban.

A Michael Schumacher-rajongóknak azonban nem kell sokat várniuk, hogy bizalmas videókat lássanak a legendáról, ugyanis a Netflix bejelentette, hogy dokumentumfilmet forgatnak az egykori Ferrari-pilótáról, amelyben Mick Schumacher is megszólal.

