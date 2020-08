Mercedes: mi vagyunk a legnagyobb vesztesei az új Concorde egyezménynek

A Forma-1 jelenleg mind a 10 csapattal tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy megegyezésre jussanak a jövő évtől érvényes kereskedelmi feltételektől. A jelenlegi Concorde Egyezmény az idei év végéig érvényes.

Az F1-et birtokló Liberty Media célja, hogy a bevételeket igazságosabban ossza el a csapatok között, így téve kiegyensúlyozottabbá és stabilabbá a sportot.

Több csapat, köztük a Ferrari és a Mclaren is jelezte már, hogy megfelelőek számukra a szerződésben megfogalmazott feltételek. A Forma-1 által megszabott határidő az új Condorde Egyezmény elfogadására augusztus 12.

A Mercedes F1-es csapatát vezető Toto Wolff ugyanakkor kijelentette, csapata nem hajlandó aláírni a szerződést jelenlegi formájában. Nyilatkozatában kifejezte csalódottságát a Mercedest hátrányosan érintő pontok miatt.

„A Mercedes kijelentette, világosan támogatja a pénzügyi források igazságosabb elosztását” – kezdte Wolff. „Támogatjuk a siker díjazását, és annak mindenki számára elérhetővé tételét.

„Úgy gondolom, pénzügyi szempontból mi lennénk az új szerződés legnagyobb vesztesei. A Ferrari kiváltságos helyzetben van, a Red Bullnak pedig ott van az AlphaTauri. Az új szabályozások minket érintenének a leginkább.”

„A Mercedes sokat tett a sportért az elmúlt években. Nem csak a pályán voltunk versenyképesek, hanem a világ legnépszerűbb pilótája is nálunk versenyzik. Úgy érezzük, a tárgyalások során nem kaptuk meg a minket megillető bánásmódot.”

„Továbbra is vannak nyitott kérdések jogi, kereskedelmi és sporttal kapcsolatos kérdésekben. A mi szempontunkból jelenleg nem opció a Concorde Egyezmény aláírása.”

A Forma-1 reagált Wolff szavaira: közleményben tudatták, nem tervezik az egyezség határidejének megváltoztatását.

„A Forma-1 minden csapattal együttműködően és előremutatóan működött együtt, meghallgatva minden véleményt.” – olvasható a közleményben. A megállapodás fontos a sport jövője, valamint a szurkolók szempontjából is. Ezen az úton haladunk tovább, nem engedhetünk meg további halasztást.”

Mechanics push the Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 in the pit lane

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images