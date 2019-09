"Megölik" a Haast a gumiproblémák

Az amerikai tulajdonban álló Haas csapatának nehézségei akadtak a szezon nagy részében azzal, hogy megfelelő üzemi hőmérsékletre melegítsék a gumijaikat, és a múlt hétvégi Olasz Nagydíj már a harmadik futam volt sorozatban, ahol nem tudtak pontot szerezni. Ez a rossz forma, illetve az, hogy képtelenek felülkerekedni gumiproblémáikon, hogy Kevin Magnussen és Romain Grosjean végre előreléphessenek, elég érzékenyen érinti Günther Steiner csapatfőnököt:

„Ez a mi nagy csatánk jelenleg. Megpróbálunk a lehető leghamarabb megoldást találni rá, hátha attól jobb lesz. Értjük, mi a gond, de nem tudom, hogy idén még fogunk-e rá megoldást találni. De az, hogy így kell versenyeznünk, meggyilkol minket. Mindenki tudja, mennyire imádom az autóversenyzést, de amit mi produkálunk jelenleg, az nem az.”

Steiner szerint pont ugyanilyen frusztráló az, hogy bár az időmérőkön, és a versenyek korai szakaszában gyorsak tudnak lenni, hirtelen így is hatalmasat lassulnak:

„Kimegyünk az új abroncsokkal, két körig működnek, és aztán kihűlnek, onnantól végünk van megint. Folyamatosan pengeélen táncolunk ezzel a dologgal, szóval bármilyen nüansznyi változás visszaesést okoz, de nem egy-két tizedest, hanem egy másodpercest. Annyira a penge élén vagyunk, hogy én már nem is tudom, mi a helyzet. A pálya hőmérséklete ennyit számít nekünk, vagy jók vagyunk, vagy borzalmasak.”

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 Fotó készítője: Joe Portlock / LAT Images

Steiner szerint az egyetlen pozitívuma a helyzetüknek, hogy a nemrég a melbourne-i beállításokkal folytatott tesztek bebizonyították, hogy nem csak a gumikkal van a probléma, hanem úgy néz ki, a csapat sem tudott elegendőt fejleszteni az autón 2019-ben:

„Két-három versennyel ezelőtt már tudtuk, hol a helyünk. Az, hogy visszaváltottunk a melbourne-i specifikációkra nagyon sokat segített abban, hogy reálisan kiértékeljük, hol tartunk, és az jó, mert pont ezt akartuk. Az a kocsi van olyan jó, mint a jelenlegi. Ez pedig azt jelenti, hogy egy tapodtat sem mozdultunk előre, míg mindenki más igen. Ha új szabályok vannak, akkor az első évben kell fejlődnünk, ami most nem sikerült. Így állunk most. Ezért fordulhatott elő, hogy a kocsi jó volt a teszteken, és Ausztráliában, de utána már csak egy helyben toporogtunk.”

