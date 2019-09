Albon szerint a szörnyű F3-as bukás egy „ébresztő” volt

Az FIA még mindig az aszfaltozott bukótereket részesíti előnyben, ami nemcsak a szövetség miatt van így. Korábban több megbeszélésen is beszéltek a kavicságyak esetleges visszahozásáról, de a csapatok többsége ezt leszavazta, miután adott esetben komoly károk keletkezhetnek az autókban, amik újabb és újabb plusz költségekkel járhatnak.

Az egyensúly azonban nincs meg, mert az aszfaltozott bukóterek szinte már minden pályán nagy számban vannak jelen, és ez egyes részeken igencsak veszélyes. A fő probléma az, hogy ezeken a részeken az autó szinte semmit sem lassul, így adott esetben a pilóta súlyos sérüléseket is szerezhet, míg más esetben a kavicságyban egyszerűen lelassulna, vagy megállna.

Alexander Albon ( Alex Albon ) is látta a szörnyű F3-as bukást a Parabolica kanyarban Monzában, aminek a végén a fiatal versenyző csigolyasérülést szenvedett. A Halo pedig valószínűleg megmentette az életét, míg a kerítés a pályabírókat óvta meg a súlyos sérüléstől, hiszen pont felettük landolt a Campos Racing autója.

„Láttam a baleset képeit. Nyilvánvalóan ez rossz, és szerintem az a bizonyos kerékvető veszélyt jelent, különösen az együléses autóknál, mert úgy gondolom, még a Forma-1-ben sem láthattunk volna ilyen reakciót, hiszen az autóink magasabban ülnek, amik hatással vannak az ilyen ütközésekre is.”

„De igen, nyilvánvalóan ez egy kicsit ébresztő volt és szerencsére nem hiszem, hogy bárhol máshol is lennének ilyen kerékvetők, bárhová is megyünk és biztos vagyok benne, hogy azt újratervezhetjük. Meglepett, hogy ez nem egy hosszú kerékvető volt a kanyar kijáratánál, de soha nem gondoltam volna, hogy ez ilyen veszélyes tud lenni. Ebben a szögben azonban az volt.”

