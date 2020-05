Mégis többéves szerződést kaphat Vettel?

Sebastian Vettel, a Ferrari pilótája 2020 végéig biztosan a Ferrarinál marad, hiszen az év végéig a vörösökhöz köti a szerződése, azonban a jövője kérdéses.

Nemrégiben a Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy a négyszeres világbajnok visszautasította a Ferrari első ajánlatát, ami egy évre szólt volna, és a hírek szerint 12 millió eurót kínáltak Vettelnek, aki a becslések szerint jelenleg 30-40 millió eurót keres évente.

Most pedig az F1-Insider.com számolt be arról, hogy a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto az alakulatnál akarja tartani Vettelt, és többéves szerződést akar kínálni neki, ami legalább két évre szólna, de elképzelhető, hogy opciót is rendelnének a szerződésbe.

Az olasz médiában úgy gondolják, hogy ha Vettel nem hosszabbít a Ferrarival, akkor Daniel Ricciardo vagy Carlos Sainz érkezhetne a helyére – mindkettejüknek lejár a szerződése az év végén.

Nemrégiben a korábbi csapatfőnök Eddie Jordan nyilatkozta azt, hogy szerinte Lewis Hamilton a Ferrarihoz fog igazolni, Vettel pedig a McLarennél folytathatja, vagy befejezheti az F1-es pályafutását.

Mattia Binotto februárban azt nyilatkozta az F1 hivatalos holnapjának, hogy Vettel az első számú opciójuk, Charles Leclerc pedig a Sky Sports műsorában mondta azt nemrégiben, hogy örülne, ha Vettel a csapatnál maradna, de bárhogy is dönt a Ferrari, tiszteletben fogja tartani a döntést. A monacói szerződése 2024 végéig érvényes.

