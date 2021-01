Mazepin hazugságvizsgáló szenzorokkal készül 2021-re

Nyikita Mazepin 2021-ben debütál a Forma-1-ben a Haas csapatában, ahol korábbi F2-es versenytársa, Mick Schumacher lesz a csapattársa. Mazepin a 2020-as idényt az ötödik helyen fejezte be két futamgyőzelemmel a neve mellett, illetve további négy második helyezést is szerzett, ami nagy előrelépés volt a 2019-es évéhez képest, melyben mindössze 11 pontot ért el.

Mazepin háláját fejezte ki a felkészítőinek, akik a 2019-es gyenge teljesítményét követően mélypontról hozták vissza a teljesítményét, és azt is elmondta, hogy velük fogja folytatni a Forma-1-ben, mivel a módszereik sikeresek.

„Azt követően, hogy teljesen nyilvánvalóan elbuktam 2019-ben, úgy döntöttünk, hogy a körülöttem dolgozók 90 százalékát lecseréljük” – jelentette ki Mazepin a Match TV riporterének, adta hírül a Motorsport.com. „Lecseréltem két edzőmet is. Most van egy gyógytornászom, aki profi a szakterületén, illetve egy mentális felkészítő is dolgozik mellettem.”

„Azt tervezem, hogy viszem őket magammal az F1-be, tehát velem lesznek, akik felemeltek, mikor mélypontra kerültem (2019-ben), hiszen a következő években is sikeresen kell teljesítenem.”

Mazepin a Ferrari csapatának egyik tagjával is együtt dolgozott, akivel ugyanazokat a szenzorokat használták, amiket hazugságvizsgálaton szoktak alkalmazni, hogy tisztán lássák Mazepin reakcióit bizonyos helyzetekben, illetve hogy így kontroll alatt tudják tartani a stresszt.

"Ezzel a módszerrel sok információt lehet gyűjteni a testről, ami segít abban, hogy kontrollálni tudd az elmédet, például lélegzetvétellel és más dolgokkal. Ezek csökkentik a stresszt, amikor nagy a nyomás, különösen a futamok elején, illetve a végén, amikor meg akarod védeni a pozíciódat.”

Mazepinnek korábban lehetősége nyílt Forma-1-es tapasztalatot gyűjteni a Force India és a Mercedes autóival, és az orosz pilóta azt is elmondta, hogy a nyakizmain dolgozik a Forma-1-es bemutatkozása előtt, emlékeztetve magát arra, hogy 2016-ban a fájdalom miatt kellett idejekorán abbahagynia a tesztelést, mikor az indiai csapat versenygépét terelgette.

„A fókusz a nyakamon van. Az első Forma-1-es tesztemről beszélgettünk, melyet hamarabb abba kellett hagynom a fájdalom miatt” – emlékezett vissza Mazepin. „Az érzés, ami egy hosszú egyenes után a fékre lépve éri az embert... szóval egészen olyan, mintha a falnak ütköznénk, mivel ezek az autók elképesztően jól lassulnak.”

