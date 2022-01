Ma lett 53 éves Michael Schumacher, minden idők egyik legjobbja

Michael Schumacher 1969-ben látta meg a napvilágot Hürth városában, négy évesen már gokartozott, tizenöt évesen pedig német junior gokartbajnoki címet szerzett. 1987-ben a felnőttek között is letette a névjegyét, mikor német bajnok és Európa-bajnok lett. Korai gokartos éveiben késöbbi nagy Forma-1-es riválisával, Mika Hakkinennel is együtt versenyzett.

Schumacher az 1991-es Belga Nagydíjon mutatkozott be a Forma-1-ben, ahol óriási meglepetésre az időmérő edzés hetedik helyet sikerült megszereznie a Jordannel. Tehetségével azonnal felhívta magára Flavio Briatore figyelmét, aki a szezon utolsó négy futamára szerződést kínált neki a Benettonnál. Később 94-ben és 95-ben világbajnoki győzelmeket ünnepltek együtt.

1996-ra többet között Jean Todt hívására a Ferrarihoz csatlakozott, és nem kisebb célt tűzött ki maga elé, hogy a sikertelen éveket követően újra a csúcsra vezesse a maranellói gárdát. Kisebb-nagyobb részsikerek után Schumacher 2000-ben megszerezte harmadik világbajnoki címét, miután kiélezett küzdelemben legyőzte kétszeres világbajnok riválisát, Mika Hakkinent.

A 2000-es világbajnoki címet aztán még további négy követett, így Schumacher és a Scuderia Ferrari egészen 2005-ig a Forma-1 élén maradt, olyan domináns teljesítményt nyújtva, melyet akkoriban úgy hittek, hogy lehetetlenség lesz megdönteni. 2005-ben aztán az a Fernando Alonso taszította le a trónról, aki egykori csapatfőnöke, Flavio Briatore irányítása alatt versenyzett.

Schumacher 2006-ban minden erejével azon volt, hogy visszaszerezze bajnoki elsőségét, ám a késhegyre menő küzdelemben végül alulmaradt a spanyollal riválisával szemben, miután egy drámai technikai meghibásodás miatt ki kellett állnia a Japán Nagydíjról. A német rekorder ugyanebben az évben visszavonult a versenyzéstől.

Egészen 2010-ig kellett várni Schumacher visszatérésére, amikor a Mercedes színeiben újra a Forma-1 rajtrácsán találta magát, korábbi sikereit azonban már nem tudta megismételni. Három felejthető év után bejelentette, hogy végleg hátat fordít a sorozatnak, és helyét annak a Lewis Hamiltonnak adta át, aki végül számos rekordját megdöntötte az elmúlt évek során. A sokáig megdönthetetlennek hitt 91 győzelmes rekordját is Lewis Hamilton döntötte meg a 2020-as Portugál Nagydíjon.

2013. december 29-én azonban olyasvalami történt, ami mindent megváltoztatott. Schumacher közvetlen a szilveszteri ünnepség előtt a Francia Alpokban síelt, amikor az egyik lesiklás alkalmával elesett. Fia, az akkor még csak 14 éves Mick mellette volt, mivel az édesapjával közösen síelt.

A tapaszalt és jó síelőnek számító világbajnok sokáig élet-halál között lebegett, és nem volt biztos, hogy túléli a következő 48 órát. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy a fejével tompította a becsapódást. Az orvosok szerint, ha nincs rajta sisak, akkor valószínűleg azonnal meghal. A jelentés szerint az ütközés olyan erős volt a sziklával, hogy a védősisak erősen károsodott.

A kómából ugyan ki tudott jönni, az állapotáról azóta sem tudunk sokat. 2014. szeptembere óta otthon lábadozik, de a család részletes információt nem hajlandó kiadni róla.

Schumacher neve mellett összesen 307 nagydíj, 308 versenyhétvége, 19 szezon, 11 csapattárs, 4 konstruktőr, 4 motorgyártó, 23 autó, 91 győzelem, 68 rajtelsőség, 155 dobogó, 77 leggyorsabb kör, 68 kiesés és 1566 pont szerepel.

Schumacher életét és pályafutását legutóbb a Schumacher című, a Netflix által készített dokumentumsorozat tette halhatatlanná, amit kötelező megnéznie a Kaiser rajongóinak.

A 2021-es szezonban a Schumacher név és az MSC rövidítés visszatért a Forma-1-be. Fia, Mick a Haasszal mutatkozhatott be a száguldó cirkuszban, és bár pontot nem tudott szerezni az amerikai alakulat egyáltalán nem fejlesztett autója miatt, kényelmesen legyőzte szintén újonc csapattársát, Nyikita Mazepint: az időmérőkön 20-2, a futamokon 16-6 arányban győzedelmeskedett. Az ifjú Schumacher teljesítményét a versenytársai is magasan értékelték: a pilóták belső szavazásán a 10. legjobban teljesítő versenyzőnek tartották, megelőzve olyan futamgyőztes pilótákat, mint Valtteri Bottast, Daniel Ricciardót, vagy a mentoraként is tevékenykedő Sebastian Vettelt.

#KeepFightingMichael