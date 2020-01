Kubica inkább nem keres kifogásokat

Az előző idényben a rajtrács leglassabb autójában ülve Robert Kubica teljesítménye nem volt egyenletes, főleg egy körön nem. Ezt mutatja az is, hogy az időmérőkön szóhoz sem tudott jutni az újonc csapattárs, George Russell mellett.

A jelenlegi Pirelli gumikat, melyeket gyakran úgy jellemeznek, hogy szűk a hőmérsékleti működési tartományuk, a modern F1-ben a teljesítmény egyik legfontosabb tényezőjének tartják. Kubica azonban nem szeretné a gumik összetettségét magyarázatként használni.

„Szerintem elég okos és elég jó vagyok ahhoz, hogy megértsem, mit is kellene csinálnom az abroncsokkal” – vázolta fel Kubica a Motorsport.com/Autosportnak. „De nem csak a pilóta dönti el, hogy milyen irányba menjünk, és hogyan kellene működnie a gumiknak; ez még mindig csapatmunka.”

„Persze a végén úgyis a pilóta vezeti az autót, de a céljaink pontosan ugyanazok, és a gumik működésével kapcsolatban is ugyanazokat a dolgokat akarjuk. Én ezt egy olcsó kifogásnak tartom egy sikertelen szezonra vetítve.”

Robert Kubica, Williams FW42 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A 2019-es idény kihívásait taglalva Kubica a visszajelzések hiányára utalt, ami egy „nagyon kaotikus” évhez vezetett. „Sok olyan területről van meg a véleményem, ahol egyértelműen jobban teljesíthetnék, de nem kaptam meg a megfelelő segítséget. Abban a helyzetben, amelyben voltunk, kifejezetten fontos volt számomra, hogy megfelelő konzisztenciával kezdhessem meg a szezont, hogy aztán erre építhessem a visszatérésem. Sajnos azonban ez nem történt meg.”

„Voltak olyan helyzetek, amikor teljesíthettem, és akkor jól is teljesítettem, de ez néhány külső tényező miatt nem mutatkozott meg. Aztán voltak olyan helyzetek is, amikor mindenképpen lehettem volna jobb is, és olyanok, amikor nem kaptam semmilyen választ, vagy ötletem sem volt arról, hogy miért teljesítünk ennyire rosszul napról napra.”

„Ez a helyzet még rosszabb, mivel ahhoz, hogy fejlődni tudj, meg kell értened az okokat. Nincs értelme olyan gyógyszert szedned, amely nem a betegségedre lett felírva.” Az életveszélyes ralibaleset következtében, amely Kubica eredeti F1-es kihagyásáért felel, a jobb karja csak limitáltan tud mozogni, és ennek utóhatásaként úgy jellemezte magát mint aki „70 százalékban bal kézzel” vezet.

The class of 2019 pose for a final group photo. Back row L-R: Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, Romain Grosjean, Haas F1, Kevin Magnussen, Haas F1, Robert Kubica, Williams Racing, George Russell, Williams Racing, Sergio Perez, Racing Point, Lance Stroll, Racing Point. Middle row, L-R: Nico Hulkenberg, Renault F1 Team, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Toro Rosso, and Daniil Kvyat, Toro Rosso. Middle row, L-R: Charles Leclerc, Ferrari, Sebastian Vettel, Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Max Verstappen, Red Bull Racing and Alexander Albon, Red Bull Racing Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bár ez a logika szerint megnehezíthette volna a dolgát a nagysebességű kanyarokban, Kubica félresöpörte ezt a magyarázatot, kihangsúlyozva, hogy évének egyik legjobb napját töltötte a suzukai versenypályán. „Néha el akarjuk hitetni az emberekkel, hogy a forma–1 könnyű, de nem az” – tette hozzá Kubica. „Számos olyan tényező van, melyek nagy hatással vannak a végső eredményre, vagy a stopperórán megjelenő számokra.”

„Az egyik a tényezők közül, amely nem befolyásolja ezeket, az a nehézségeim a nagy tempójú kanyarokban.” Igaz, hogy olykor voltak nagy eltérések, de az is igaz, hogyha nincsen meg a tapadás, akkor normális dolog, hogy a jelentősebb kihívást igénylő részeken jelentősebb is lesz a veszteség.”

„Akkor is többet veszítesz, ha két-három kanyar követi egymást, mintha csak egy kanyar lenne, majd egy egyenes. Ezek a tények. Ez olyasvalami, amiről tudom, hogy a korlátaim nem befolyásolják a vezetésemet ezeken a területeken.”

