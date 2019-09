Körről körre a Belga Nagydíj - Leclerc megcsinálta!

A Ferrari rajongói már nagyon régóta vártak arra, hogy a Ferrari újra nyerjen a Forma-1-ben. A téli teszteken úgy tűnt, sorra húzhatják be a sikereket, ám az első ilyen eredményre egészen a Belga Nagydíjig kellett várniuk, ami nem volt sima. Igaz, előtte többször is nyerhettek volna, de még így is magabiztosan vezetne a Mercedes, mely minden bizonnyal a következő futamok valamelyikén bebiztosítja az újabb világbajnoki címét, mindkét fronton Lewis Hamiltonnal.

A belga futam a Magyar Nagydíjhoz hasonlóan egy stratégiai párharcot hozott, de ezúttal nem a Red Bull és a Mercedes, hanem a Ferrari és a Mercedes között, hiszen a „bikák” már az első körben elvesztették az egyik autójukat, míg Alexander Albonnak a mezőny végéről kellett felzárkóznia a motorcserét követően.

Az alábbi animációban körről körre nézhetjük meg a Belga Nagydíjat, benne minden változással, kezdve Sebastian Vettel visszaesésével, aki alatt elkoptak a gumik, így nem volt reális esélye a győzelemre, de még a dobogóra sem, amire a csapattársa mellett a két Mercedes állhatott fel.

