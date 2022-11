Hivatalos: kiderült, ki lesz Magnussen csapattársa a Haasnál 2023-ban! Miközben Kevin Magnussen helye biztosítva volt a következő szezonra is, sokáig kérdéses volt, ki ülhet majd be a másik autóba az amerikaiaknál. A várakozásnak viszont hosszú idő után most vége, hiszen elkelt a mezőny utolsó ülése is, amely végül Nico Hülkenbergé lett.

Mick Schumachernek nincs maradása a Haasnál, így a fiatal német két szezon után távozik, miután nem tudta hozni a csapatfőnök, Günther Steiner, valamint a csapattulajdonos, Gene Haas által elvárt teljesítményt. Az istálló vezetői pedig elmondták, hogy a jövőben inkább a tapasztalatra akarnak építeni, mert a 2021-ben megkezdett „újonc kísérletük" végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és így került a képbe Hulkenberg is, aki már jó ideje vágyott a visszatérésre. A rutinos német ugyanis 2019-ben teljesítette utolsó teljes idényét, és azt követően csak néhány beugrás alkalmával láthattuk őt a Racing Point, illetve az Aston Martin színeiben, bár ezen versenyek során egészen jól és meggyőzően teljesített, ami szintén hozzájárulhatott a mostani szerződtetéséhez. Még több F1 hír: Nem Cunoda volt az egyetlen, akiről az FIA megfeledkezett Brazíliában Schumacher eközben túl sokszor tört autót 2022-ben, és több pontszerzési lehetőséget is kihasználatlanul hagyott, a csapat pedig ezt már nem tudta tolerálni, így nem szavaztak neki bizalmat egy harmadik idényre. Hülkenberg neve eközben már lényegében az idény második felétől bekerült a Haas kalapjába, az utolsó lökést pedig az adhatta meg neki, hogy az Aston Martin, ahol eddig teszt- és tartalékpilóta volt, két másik versenyzőt szerződtetett hasonló szerepkörbe, így a német maradásának ott nem igazán lett volna már értelme, így a Haas üresedése éppen kapóra jött neki. A Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéjén pedig már több német lap is megírta, hogy a Haas Hülkenberggel kötött szerződést, így tulajdonképpen már senkit nem érhetett váratlanul ez a hír, hiszen igazából csak a bejelentésre vártunk, ami most meg is történt.