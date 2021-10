Gasly reagált Horner szavaira a 2023-as Red Bull-os esélyei kapcsán

Pierre Gasly tavaly és idén is nagyszerű teljesítményt nyújt az AlphaTauri csapatánál, és jövőre is a Red Bull testvércsapatánál fog versenyezni, mivel a Red Bull 2022-re is megtartotta Sergio Perezt, Max Verstappen szerződése pedig 2023 végéig él.

A Red Bull csapatfőnöke pedig elismerően nyilatkozott a francia versenyzőről, és azt mondta, amikor Gasly jövőjéről kérdezték, hogy nem zárná ki azt a lehetőséget, hogy 2023-ban náluk versenyezzen.

„Sosem zárnék ki semmit. 2023-ra számos lehetőségünk van. Pierre fenomenális munkát végez az AlphaTaurinál az utóbbi években. Továbbra is a Red Bull versenyzője, aki az AlphaTaurinál versenyez kölcsönben.”

Erre pedig az egyszeres futamgyőztes reagált is a The Race kérdésére, és azt nyilatkozta, továbbra is bizonyítani akar, és jólesnek neki a csapatfőnök szavai – ugyanakkor 2023 még messze van.

„Nyilvánvalóan nagyra értékelem ezeket a szavakat, és hogy a Christian követi és értékeli a munkámat. Viszont addig még nagyon sok idő van hátra. Jelenleg a Red Bull arra fókuszál, hogy világbajnok legyen idén.”

„Jövőre is nagy esély lesz előttük a nagy szabályváltoztatások miatt, most pedig olyan dolgokról beszélünk, amelyek 12 hónap múlva lesznek aktuálisak. A munkám az, hogy továbbra is megmutassam, hogy megvan bennem a potenciál, aztán meglátjuk, mi lesz 2023-ban” – mondta Gasly.

