Ez Hamilton, Vettel és Bottas taktikája Verstappen ellen

A Mexikói Nagydíj nyitókörében összeért Lewis Hamilton, és Max Verstappen, miután előbbi túlkormányozta az autót a kettes kanyarban, így mindkét versenyző a fűre kényszerült hajtani. Pár körrel később Verstappen a stadionnál vetődött be Hamilton csapattársa, Valtteri Bottas mellé, aki viszont eltalálta a jobb hátsó kerekét, amikor vissza próbált állni az ideális ívre.

Bár Verstappen egyik esetnél sem mondható felelősnek, mégis az ő vezetési stílusa került szóba a futamot követő sajtótájékoztatón, ahol a három dobogósnak azt a kérdést tették fel, hogy a holland-e a legagresszívebb pilóta a mezőnyben, és hogy szoktak-e neki a többieknél nagyobb helyet hagyni. Hamilton így válaszolt:

„Én szoktam. De szerintem minden versenyző más. Vannak, akik okosabbak, vannak, akik nagyon okosak, és agresszívak, és vannak, akik elbutáskodják a dolgot. Minél többet versenyzel másokkal, megtanulod, ki az, akinél extra helyet kell hagyni, és ki az, akinél erre nincs szükség.”

„Max pedig, hát, vele elég könnyű összeakadni, ha az ember nem hagy neki a szokásosnál több helyet, ezét legtöbbször erre törekszem vele csatázva, bár, ahogy belülről megéltem, ez alkalommal erre nem volt lehetőségem. De nem gondolom, hogy szándékosan csinálta volna, vagy ilyesmi, egyszerűen ő ilyen, bevonzza ezeket a dolgokat. Végül egyenesben tudtam tartani a kocsit, szerencsére.”

Vettel ugyanerre a kérdésre, azaz, hogy másként szokta-e kezelni Verstappent a többi pilótánál, és hogy úgy gondolja-e, ő a legagresszívebb a mezőnyben, mindössze annyit felelt: „Igen, és igen.”, majd amikor a riporterek véleménye kifejtésére kérték, ezt mondta: „Nem kell, nyugodtan másolják ide, amit Lewis mondott, egyetértek vele.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, heads to the pits with a puncture

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images