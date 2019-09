Amikor egy F1-es versenyző reszket a hideg „kádban”: videó

Szingapúr minden kétséget kizáróan az egyik legnagyobb kihívást jelentő helyszín, bár ez az idei futamra nem feltétlen volt igaz, mivel vasárnap mindössze 10-20 olyan kör volt csak, amikor a versenyzőknek valóban keményen kellett nyomniuk. Ha ez végig így vak, akkor a pilóták messze több energiát veszítettek volna.

Lando Norris, a McLaren újonca fogalmazott úgy, hogy messze fáradtabb is lehetett volna, ha nemcsak „pár kör” erejéig kell tempót mennie. Charles Leclerc spórolása miatt a mezőny eleinte enyhe túlzással biztonsági autós fázisban ment, miközben Lewis Hamilton megjegyezte, hogy ennél lassabban már nem is tudna hajtani.

A forróság azonban néha elviselhetetlen volt, különösen az autóban ülve, ahol a hőmérséklet 50°C fölé is mehet. Ezekben az esetekben a testnek sok levegőre lenne szüksége, de a tűzálló ruhák mindezt nem teszik lehetővé, így az érzés fojtogató is lehet. Több pilóta is egy mobil kádat szerzett be magának, hogy teljesen lehűtse a testét. Ezekben a kádakba pedig szó szerint jéghideg vizet eresztettek.

Az alábbi videón jól láthatjuk, ahogy Carlos Sainz Jr. rendesen szenved a hideg miatt, de szüksége volt a hűtésre a nagyon meleg etapok után a futam előtt, hiszen a pénteki szabadedzések például fárasztóbbak voltak, mint maga a fő program, a verseny.