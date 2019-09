Nehéz anyagi helyzetben Zandvoort

Tavasszal jelentették be, hogy 35 év után visszatér a Holland Nagydíj a Forma-1-be, a helyszín pedig Zandvoort lesz. Zandvoort 3 éves szerződést kötött az F1-el, amely a jövőben meghosszabbítható lehet. Az eredeti tervek szerint a kormányzati hatóságok és Észak-Holland tartomány is be fog szállni pénzzel a projektbe.

Zandvoort 4 millió eurót akart szánni a projektre, azonban ez az összeg nem volt elég – derült ki egy nemrégiben megjelent beszámolóból. Ezenfelül az is kiderült, hogy néhány költséget nem kalkuláltak bele a költségvetésbe, míg más összegek magasabbak lettek a vártnál. A beszámoló azzal zárul, hogy „kérdéses a forma-1-es büdzsé”.

A Holland Nagydíj szervezői előre azt javasolták, hogy a lehető legtöbb szurkoló válassza majd a tömegközlekedést a verseny helyszínére való kijutás során, de ehhez fejleszteniük kell a vasúti infrastruktúrát, hogy az megnövekedett forgalomnál, csúcsidőben is működőképes legyen.

Csak ennek a feladatnak a kivitelezéséhez már 7 millió euróra van szükség. A kormány kész arra, hogy ebből 2,35 milliót vállaljon, a fennmaradó összeget pedig Zandvoortnak és az Észak-Holland tartománynak kellene állnia, azonban úgy tűnik, hogy ők nem tudják vállalni ezt a költséget.

Jelenleg nem egyértelmű, hogy mekkora a költségvetési hiány, de Zandvoort megígérte, hogy októberre elvégzik a számításokat.

