A Renault csapattagjainak "rá kell szokniuk a sikerre" Abiteboul szerint

Daniel Ricciardo harmadik helye az Eifel Nagydíjon az enstone-i alakulat első dobogója volt a 2015-ös Belga Nagydíj óta, amelyen Romain Grosjean volt harmadik, még a Lotus néven, a Mercedes motorjaival.

A csapat következő évben ismét a Renaulté lett, öt év alatt eddig pedig a legjobb helyük egy negyedik volt. Cyril Abiteboul a futam után nyilatkozott: „Egyértelműen nagyon érzelmes pillanat ez, remek érzés, még ha nem is ez a végső célunk.”

„Ennél mi is többet akarunk, de ehhez ide is el kellett érni. A pillanat, amikor Daniel átért a célvonalon, nagyszerű volt. Jó lett volna, ha nem egy olyan helyzetben érjük el, amikor nem tudjuk rendesen, latínosan megünnepelni, de így is remek élmény volt.”

Abiteboul hangsúlyozta, hogy az eredmény hatalmas löket lehetett azoknak a csapattagoknak, akik még nem voltak itt, amikor utoljára versenyeket nyertek: „Muszáj, hogy legyenek ilyen érzelmeink, mert hatalmas munka megy egy hasonló programba, és most nem magamról beszélek.”

„A csapatot alkotó ezer embernek kellett ez az energia. Hatalmas növekedésen mentünk át, a legtöbb újonnan felvett emberünk fiatal és még sosem érezték, milyen nyerni vagy dobogóra állni. Ezt ízlelgetni kell és rá kell őket szoktatnunk a sikerre, hogy jobban fejlődjenek a további sikerek érdekében.”

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Egyelőre kellett a dobogóhoz a csillagok szerencsés együttállása is, mostantól viszont arra fókuszálunk, mit tudunk az autónkon fejleszteni, és nem csak a miénken, azt is meg kell értenünk, mi történt Norris autójával.”

Abiteboul elismerte, hogy a Nürburgringen a szerencsén múlt a dobogó, mivel a virtuális biztonsági autó alatt hozták ki Daniel Ricciardót, aminek végül korábban vége lett, mint arra számítottak:

„Szerintem nem volt nagy baj, végül megúsztuk. A döntés mindenképpen megkérdőjelezhető, a kérdés inkább az volt, hogy tart-e elég hosszú ideig a szakasz, hogy előnyünk származzon belőle, de végül csak kb. egy másodpercen múlt az egész. Ha hamarabb észrevesszük, akkor nem hívtuk volna be Danielt, de nem veszítettünk túl sokat.”

