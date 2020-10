Hamilton válaszolt Stewartnak és a kétkedőknek

Lewis Hamilton múlt vasárnap a nürburgringi Eifel Nagydíjon pályafutása 91. futamgyőzelmét érte el, amivel kiegyenlített Michael Schumacherrel a legtöbb F1-es sikert tekintve. Hamilton most már 69 ponttal megy a bajnokságban, ezzel pedig egyre valószínűbb, hogy meglesz neki a hetedik bajnoki cím is, beállítva Schumacher másik nagy rekordját.

Az eredmény csak napokkal azok után jött, hogy a háromszoros bajnok, Jackie Stewart elmondta, hogy ő „nehezen tudná megindokolni” Hamilton helyét a sportág legnagyobbjai között.

Stewart azzal érvelt, hogy amiatt nehéz Hamiltont olyan pilótákkal összehasonlítani, mint Juan Manuel Fangio és Jim Clark, mivel mostanság már jóval hosszabb a versenynaptár és a csapatok is sokszor dominánsabbak a modern érában.

Hamilton a győzelme után kifejtette, hogy „lehetetlen” a különböző korokban versenyző pilótákat összehasonlítani, és hogy „nem fontos”, hogy valakit a legjobbnak neveznek-e vagy sem. A hatszoros bajnok ugyanakkor arról is beszélt, hogy kicsit összezavarják őt a korábbi versenyzők a róla szóló megnyilvánulásaikkal.

„Szerintem nem kellene senkit leszólni azért, ahogyan a dolgát végzi” – kezdte a brit címvédő. „Sokan bírálnak még engem, főleg az idősebb versenyzők közül. Még mindig gondjuk van valamivel. Nem tudom miért. Talán egy nap majd túlteszik magukat ezen.”

„Én nagyra becsülöm a múltat és a múlt legendáit, még azokat is, akik folyamatosan negatívan beszélnek rólam. Továbbra is nagyra tartom őket, mivel tudom, hogy mennyire nehéz volt nekik, a történelem egy teljesen másik korszaka volt az.”

„Igazán nehéz volt nekik, és továbbra is azok a legendás figurák maradnak, akik régen is voltak. 20 év múlva, amikor visszanézek majd, én megígérem, hogy nem fogok negatívan beszélni egyetlen fiatal pilótáról sem, akik sikeressé válnak” – hangzott Hamilton burkolt válasza Stewart felé.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, in the Press Conference

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images