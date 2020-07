A Red Bullnál is kételkednek a Racing Point szabályosságában

A Forma-1 versenybíráinak újabb dolga akadt, ugyanis a Renault óvását kell most átnézniük, melyet a Racing Point 2020-as autója ellen nyújtottak be. Sokak szerint a britek új versenygépe egy az egyben a tavalyi világbajnok Mercedes másolata.

A Racing Point mindenesetre mindenképpen a Mercedes tavalyi autóját vette alapul az ideihez, ezt ők sem tagadták soha. Amennyire lehetett, megpróbálták leutánozni a tavaly bajnokságot nyert modellt, és az első két versenyen mutatott teljesítményük alapján ez kifizetődni látszik.

Az, hogy ez a „másolás” a Mercedes segítségével, vagy anélkül történt, egyelőre nem világos, mindenesetre a Sport1-nek nyilatkozó Helmut Markónak, a Red Bull Racing tanácsadójának is megvannak a kétségei a rózsaszín kocsival kapcsolatban:

„Amennyiben a Racing Point és a Mercedes megússzák ezt a kis játékukat, akkor jövőre akár nyolc Mercedes, hat Ferrari, négy Red Bull és két Renault is rajthoz állhat.” A 77 éves osztrák attól tart, hogy a topcsapatok szorosan együttműködnek majd az ügyfeleikkel, a Mercedes a McLarennel és a Williamsszel is megteheti azt, amit most a Racing Pointtal.

Persze az, hogy milyen szerepet játszik a történetben a Mercedes, egyelőre nem tiszta, de egy, a nyilatkozatát csak névtelenül vállaló forma-1-es csapatfőnök szerint az FIA mindent el fog követni, hogy ne legyen nagy botrány a dologból. Az esetet a Ferrari szabálytalan tavalyi motorjához hasonlította:

„Az FIA kompromisszumot fog kötni. A Racing Pointnak valószínűleg csak a fékvezetékeket kell majd kicserélnie, amiket a Renault a 2019-es Mercedesével tekint ugyanolyannak. A Ferrari esetében is inkább egy félgőzös kompromisszumban állapodtak meg ahelyett, hogy ne veszélyeztessék a Forma-1 hírnevét.”

