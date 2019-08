A Ferrarinál bizakodnak abban, hogy Vettel rossz szériája a hétvégén véget ér

Ahogyan azt korábban megírtuk, most hétvégén lesz egy éve annak, hogy Sebastian Vettel újra Forma-1-es versenyt tudott nyerni az első körben megelőzve a pole-ból rajtoló Lewis Hamiltont, azóta azonban sokszor - önhibából, vagy a Ferrari gyengesége miatt - inkább csak keserű érzései vannak, amelyeket saját bevallása szerint sem szeret magában tartani.

Most hétvégén, a többhetes nyári szünet végeztével ismét Spa-Francorchampsba látogat a mezőny, így a német akár pont ugyanott fejezheti be a szerencsétlen sorozatát, ahol elkezdte. Ebben nagy segítségére lehet az, hogy a Ferrari elsődlegesen a motorteljesítményében erős, és ez a pálya, csakúgy, mint a jövő héten Monza, ezt részesíti előnyben, és a kanyarok is a gyorsabbak közül valóak.

Még több F1 hír: Albon számít a figyelemre, de ő is csak figyelni akar

Még több bizakodásra adhat okot a maranellóiaknak, hogy olasz és spanyol lapok is arról számoltak be, Belgiumba már a harmadik specifikációjú motorjukat hozhatják a vörösök, amely a hírek szerint további tízet told az amúgy is brutális, 1000-es számhoz. És bár az idei szezonba ez már nem sokat számít, lévén, jobbik pilótájuk, Vettel 94 ponttal van lemaradva az első helyezett Hamiltontól, Mattia Binotto csapatfőnök szerint ez nem azt jelenti, hogy ne tudnának hasznos munkát végezni:

"A szabályok jövőre is ugyanezek lesznek. Hogyha továbbra is kitartóan fejlesztjük az autónkat, akkor abból nem csak idén, de jövőre is hasznot húzhatunk. Nem fogjuk megadni magunkat, és igyekszünk a legtöbbet kihozni a hátralévő futamokból."

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.