A Ferrari lehetőségnek tekinti a Vettel-Leclerc ütközést

Már egy ideje a levegőben lógott egy olyan incidens, mint amit Sebastian Vettel és Charles Leclerc bemutatott a brazil futam végjátékában, aminek dupla kiesés lett a vége. Vettel és Leclerc sem látta magát igazán hibásnak. Az FIA ugyan kivizsgálta a balesetet, és mindkét pilótát meghallgatta, végül úgy döntött, hogy nem szükséges szankciót hoznia, mivel elmondásuk szerint mindkét versenyző elkerülhette volna az ütközést, vagy tehetett volna azért, hogy a kontaktus kisebb legyen.

Mattia Binotto számára ez az első olyan év, amikor csapatfőnként dolgozik. A Vettel-Leclerc duó igencsak feladja a leckét, ami 2020-ban rettentő sokba, akár a címbe is kerülhet. Nagyon veszélyes egy ilyen robbanékony páros futtatása, és a Ferrarinak jó esélyei lehetnek arra, hogy jövőre már az első futamtól harcban legyenek a címért.

Binotto idén több alkalommal is megpróbálta kontrollálni a helyzetet, de Vettel és Leclerc sem mindig tartotta be az utasításokat, addig most összeütköztek, és nulláztak. A svájci-olasz nem látja drámainak a helyzetet a két pilóta között, de szerinte ez egy jó lecke volt 2020-ra, amikor sokkal fontosabb lesz kordában tartani a két versenyzőt.

„Igaz, hogy Monzában (ahol Leclerc nem tartotta be az előzetes megállapodást az időmérőn) nem volt könnyű kezelni a helyzetet. Tisztázniuk kellett a dolgot, és beszélgettek is egymással, szemtől szemben, nyíltan. Ugyanez történt Oroszország után (ahol Vettel nem tartotta be az előzetes tervet és a futamon belüli utasításnak is nemet mondott).”

„Jelenleg jó kapcsolatuk van egymással, és jól is mennek együtt. Természetesen, ami ma történt, az nem segít, de szerintem egyáltalán nincs szó drámáról. Ezt inkább lehetőségként látom a következő évre való tekintettel, hogy szükség esetén tisztázhassam a dolgot.” - tette hozzá Binotto, a Ferrari csapatfőnöke.

A Ferrari főnöke azt tervezi, hogy az igazi beszélgetés közte és a pilóták között Maranellóban lesz, és nem a pillanat hevében Brazíliában. Egyszerűen le kell nyugodniuk a feleknek, hogy mindent tisztán lássanak, és addig a felvételeket is kielemzik. Ezt követően tisztább képet kaphatnak arról, hogy mi is történt valójában.

A jelek pedig erősen arra mutatnak, hogy Vettel 2014-hez hasonlóan rögtön kikap az új csapattársától. Akkor Daniel Ricciardo győzte le a Red Bullnál. A németnek csak akkor van esélye Leclerc ellen Abu Dhabiban, ha nyer, és Leclerc 7. lesz, vagy még gyengébb eredményt szerez. A monacói rögtön jelezte, hogy ez az esemény nem befolyásolja a kapcsolatát a csapattársával.

„Biztos vagyok benne, hogy elég érettek vagyunk ahhoz, hogy ezt hátrahagyjuk. Végül mindketten rendkívül sajnáljuk a csapatot.- Ez a végeredmény, miközben egyik autónk sem ért célba, és ez nagy csalódást okoz. Mindezt a jövőben magunk mögött fogjuk hagyni, és folytatjuk a közös munkát.” - mondta Leclerc a Sky kérdésére.