Ma este Alonso újabb szimulátoros győzelemre készülhet: Vettel is ott lesz a döntőben?

Fernando Alonso 2 héttel ezelőtt mutatkozott be a The Race eseményén. Hosszú hetek óta minden szombaton összegyűlnek a sztárok, egykori F1-es és amerikai bajnokok, és megküzdenek egymással a virtuális győzelemért.

Jenson Button az elsők között mondott igent a felkérésére, és hamar kiderült, hogy 2009 Forma-1 világbajnoka a virtuális térben is versenyképes. A britnek több futamgyőzelme is van már, és jó esélye lehet a virtuális bajnoki címre.

Alonso első fellépése felemásra sikeredett, mert noha az időmérőn azonnal a legjobbak között volt, egyik futamot sem tudta befejezni. Nem egész 24 órája volt arra, hogy gyakoroljon, de egy héttel később Indianapolisban az IndyCar-autókkal már mindkét versenyen begyűjtötte a győzelmet.

Ma a versenyzők visszatérnek a veterán F1-es autókhoz, és azokkal fognak versenyezni. A The Race közvetítése magyar idő szerint 18 órakor fog kezdődni a felvezetéssel és a különböző kategóriákkal a YouTube-on keresztül. A legendák első versenye 19 óra 5 perckor lesz, míg az utolsó 20 óra 16 perckor.

Mario Andretti, Lotus 79 Fotó készítője: David Phipps

A legendák első futama körülbelül 19 órakor lesz, amin számos nagy név fogja magát képviseltetni, akárcsak az elmúlt hetekben. Juan Pablo Montoya szintén ott lesz, aki régóta szimulátorozik, és a valósághoz hasonlóan ezt a fajta versenyzést is imádja.

Külön kuriózum, hogy Emerson Fittipaldil, aki már a pályafutása során legendává vált, és F1-es címe is van, a kora ellenére rendre igent mond a fiatalabb generáció elleni küzdelemre. A brazil nem egyszer bizonyította, hogy gyors, még akkor is, ha az ő idejében az ehhez hasonló lehetőségek még messze nem léteztek.

A The Race a hivatalos YouTube csatornáján az időrend mellett közölte azon listát is, amin a rajthoz álló versenyzők is szerepelnek. Jó hír, hogy a cikkünk megírásának pillanatában Sebastian Vettel is ott volt, de az F1-es bajnok egyelőre nem erősítette meg a részvételét. Sokan mások azonban igen, mint azt az alábbi lista is mutatja.

A nagy döntő előtt Button 326 ponttal a neve mellett vezeti a bajnokságot 283 pontos Pirro és az eddig 271 egységet abszolvált Magnussen előtt. A TOP-5-ben még Solberg és Montoya vannak ott 230 és 222 ponttal.

Versenyzői lista:

Mario Andretti

Adrián Fernández

Andy Priaulx

Bryan Herta

Dario Franchitti

Darren Turner

David Brabham

Emanuele Pirro

Emerson Fittipaldi

Fernanado Alonso

Gil de Ferran

Hélio Castroneves

Jan Magnussen

Jason Plato

Jenson Button

Juan Pablo Montoya

Mario Dominguez

Max Papis

Michel Jourdain Jr

Mika Salo

Olivier Panis

Oriol Servia

Petter Solberg

Sebastian Vettel* (még nem erősítette meg)

Tiago Monteiro

Tom Coronel

Tony Kanaan

Vitantonio Liuzzi

