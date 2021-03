A Motorsport Games megvásárolta a Studio397-t, valamint az rFactor 2-t

Miami, Florida – 2021. március 3. – A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (a továbbiakban: „Motorsport Games”), vezető versenyjátékokat fejlesztő és kiadó cég, valamint számos, világszerte rendezett hivatalos motorsportos virtuális versenyszéria üzemeltetője a mai napon bejelentette, hogy kötelező érvényű előmegállapodást kötött a Studio397 BV megvásárlására, amely vállalat áll az iparágat vezető rFactor 2 versenyszimulációs platform megalkotása mögött, és amely része a Luminis International BV-nek. A megállapodás értelmében a Studio397 továbbra is dolgozni fog az rFactor 2-n, miközben a Motorsport Games következő projektjeinek fizikáját és vezetési modelljét is ők fogják fejleszteni. A Motorsport Games a forrásai és a szakértelme révén új szintre szeretné emelni az rFactor 2 által nyújtott élményt, főleg a versenyzői közösség által kiemelt területeken.

A Studio397 és a Motorsport Games már jó ideje dolgozik együtt, miközben az rFactor 2 biztosította a nagysikerű virtuális Le Mans-i 24 órás, továbbá a Formula E Race at Home Challenge szimulációs platformját. Ezeket az eseményeket a Motorsport Games bonyolította le. Jelen állás szerint a Studio397 megtartja a nevét a brandingjét, a meglévő fejlesztői csapat és menedzsment pedig szintén a stúdiónál marad.

„Már hosszú ideje dolgozunk együtt a Studio397 csapatával a játékfejlesztés és az esport terén is. Ez egy olyan átvétel, amely, ha megszületik, akkor teljes mértékben értelmet nyer minden érintett fél számára, és örömmel tölt el minket, hogy csatlakoznak a Motorsport Games családjához” – mondta Stephen Hood, a Motorsport Games elnöke.

„A Studio397 nagyon szenvedélyes a virtuális versenyzéssel kapcsolatban, mi pedig felismertük a lehetőséget abban, hogy közösen a következő szintre emelhetjük a szimulátorokat” – folytatta Hood. Ez szerintünk remek hír a szimulátoros közösség számára, mivel kiaknázhatjuk majd az rFactor 2 legjobb tulajdonságait, amit az Epic Games fejlesztette Unreal Engine-nel fogunk párosítani. A célunk az volt, hogy egy olyan terméket szerezzünk meg, amelynek lelke van, Miután befejeződött az átvétel, biztonságban tudhatjuk a platform jövőjét.”

„Miután az elmúlt 5 évben hatalmasat fejlődött általunk az rFactor 2, izgatottak vagyunk, hogy a Motorsport Gamesszel egy újabb lépést tehetünk meg, és az rFactor technológiáját felhasználhatjuk majd a jövőbeni projektekhez is” – nyilatkozta Marcel Offermans, a Studio397 igazgatója.

„Ez a vásárlás ismét azt a szándékunkat bizonyítja, hogy a Motorsport Gamest a vezető virtuális versenyzésben érdekelt stúdióvá akarjuk tenni” – nyilatkozta Dmitry Kozko, a Motorsport Games vezérigazgatója. „Óriási siker, hogy megszerezhettük az rFactor 2-t, és a mögötte álló óriási tudásbázist. Hiszünk benne, hogy a tapasztalatainkkal képesek vagyunk a legtöbbet kihozni az rFactor 2 potenciáljából, a mögötte álló technológiát pedig fel fogjuk használni a jövőbeni projektjeinkhez is.”

„Az rFactor 2 élethűsége példa nélküli” – mondta Fernando Alonso, az Alpine Forma-1-es csapatának kétszeres világbajnoka, a Motorsport Games egyik befektetője. „Büszke vagyok arra, hogy a Studio397 is csatlakozik a Motorsport Games-hez, és biztos vagyok benne, hogy nagy sikereket fogunk átélni együtt.”

