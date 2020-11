Újra pozitív lett Rossi COVID-19 tesztje! (FRISSÍTVE!)

A MotoGP-ben szereplő Valentino Rossinak ki kellett hagynia az aragoni „duplázást”, mivel a Francia és az Aragóniai Nagydíj között elkapta a koronavírust. Múlt kedden aztán ismét pozitív teszteredményt kapott, viszont csütörtökön már negatív volt a tesztje, így ott lehetett az Európa Nagydíjon, ahol egy másik PCR-teszt eredménye is negatív lett.

Ennek következtében szombaton már ismét motorra ülhetett a „Doktor”, míg az első két szabadedzésen a World Superbike-versenyző Garrett Gerloff vette át a helyét.

Valentino Rossi versenye aztán vasárnap már 5 kör után véget ért mechanikai probléma miatt, így az Emilia-Romagna Nagydíj óta egyszer sem tudta befejezni a futamot.

A 41 éves versenyző valenciai futamon való részvétele pedig a Motorsport.com információi szerint kétséges, mivel kedden pozitív lett a COVID-19 tesztje. Ez azt is eredményezheti, hogy Rossi idén már egy futamon sem tud majd elindulni, hiszen ezt követően már csak a portugáliai verseny lesz hátra, amelyet jövő héten rendeznek.

Rossi újabb pozitív tesztjei megkérdőjelezik a múlt heti PCR tesztjeinek eredményét, főleg a péntekiét, amelynek hála bemehetett a paddockban és hogy továbbra is pozitív volt tudta nélkül, vagy esetleg szombat óta újrafertőződött.

Bár a tudósok még mindig kutatják a vírus működését, világszerte már több helyről jeleztek újrafertőződéses eseteket. A Yamaha öt tagjának kellett karanténba vonulnia múlt hétvége óta, amikor Maverick Vinales egyik szerelőjéről is kiderült, hogy elkapta a vírust.

A csapat hat tagjának ezelőtt a Francia Nagydíjat megelőzően kellett elkülönítenie magát, akkor is egy ember tesztelt pozitívan. A Yamaha az Európai Nagydíjra is Gerloffot jelölte meg hivatalos helyettesként, és mivel Spanyolországban lakik, most is őt kérheti fel a Yamaha, ám Rossi újabb pozitív tesztje újabb csapattagokra szabhat ki karantént.

Rossinak újabb tesztet kell majd végeznie, ami alapján eldől majd, hogy ki kell-e hagynia a hétvégi versenyt.

FRISSÍTÉS: A cikk közzététele után nem sokkal a Yamaha bejelentette, hogy Rossi ma reggel elvégzett tesztje már negatív lett, ennek alapján könnyen lehet, hogy a kedden bemutatott tesztje csupán fals pozitív lett - ami megesik azok esetében, akik nemrég estek át a betegségen.

A hétszeres világbajnok így egy harmadik teszten is átesett, aminek az eredménye eldönti, hogy részt vehet-e a hétvégi futamon, ennek eredménye pár órán belül lesz meg.

