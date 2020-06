A MotoGP ismertette a paddockbeli biztonsági protokollját

A koronavírus-járvány kitörésének következményeképpen egyelőre nem tudott elkezdődni a MotoGP 2020-as szezonja, viszont mivel a Moto2 és a Moto3 mezőnye már Katarban volt a lezárások idején, így a két betétsorozat teljesíteni tudta az első fordulóját.

A jelenlegi tervek szerint a MotoGP idei első versenyére, a Spanyol Nagydíjra július 19-én Jerezben kerülhet sor, ráadásul a második futamot is Jerezben rendeznék, amely az Andalúz Nagydíj elnevezést kapná – a versenyekhez viszont még szükség van a spanyol kormány engedélyére is.

A MotoGP idei első versenyeit zárt kapuk mögött fogják megrendezni, és a paddockban lévő személyzet számát is körülbelül 1300-ra akarják csökkenteni, ebben a számban pedig minden sorozat személyzete bele van számolva.

Ezzel kapcsolatosan a MotoGP promóterének, a Dornának a vezérigazgatója, Carmelo Ezpeleta szólalt meg, aki ismertette, hogy milyen intézkedéseket terveznek annak érdekében, hogy a paddock biztonságos legyen a szezon lefolyása alatt.

„Egy nagyon egyértelmű protokollt hoztunk össze, ennek az összetételében pedig a meglátogatandó országok sportminisztériumaival is együtt dolgoztunk, hogy minden országból kapjunk ötleteket azzal kapcsolatosan, hogy mit tehetünk a biztonság érdekében.” – mondta Ezpeleta.

„Alapvetően minden versenyre érkező pilótának át kell esnie egy orvosi vizsgálaton, ahol az orvos eldönti, hogy szükség van-e a tesztelésre, és erre még az első, spanyol verseny előtt kell sort keríteni. Aztán mielőtt az adott személy megérkezne a paddockba, lesz még egy teszt, aztán a protokoll minden napot kontrollálni fog, ez pedig vonatkozik a paddockra, és főleg a csapatok közötti elszigetelésre.”

„Vannak intézkedéseink az étkezésre és minden másra vonatkozóan is, illetve arra is, hogy hogyan mehetnek az emberek a hotelből a pályára és a pályáról a hotelbe. Nyilvánvalóan ezek az intézkedések a jelenlegi állapotokat tükrözik, és ha egy országban rugalmasabb lesz a szituáció, azt is figyelembe fogjuk venni.”

„Elviekben izolálni akarjuk a paddockot a többi dologtól, és nem lesz kapcsolat a folyamatosan a pályán dolgozó személyzet és a MotoGP családja között.” – zárta a vezérigazgató.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Fotó készítője: KTM Images

Ezpeleta azt is megerősítette, hogy a MotoGP-s gyártók számára engedélyezett személyzetszámot 40-ről 45-re emelték, míg a Moto2-nél marad a 20 fős, a Moto3-nál pedig a 15 fős személyzet.

Múlt héten a MotoGP bejelentette, hogy Ausztrál, Japán és Brit Nagydíj sem lesz idén a MotoGP-ben, e három futam pedig a Holland, a Német, a Finn és a Katari Nagydíj sorához csatlakozik.

Emellett az is megerősítést nyert, hogy a sorozatban nem terveznek tengerentúli futamot november közepe előtt, utána is csak akkor, ha biztonságosan meg tudják rendezni azokat, illetve Ezpeleta azt is elmondta, hogy júliusban születhet döntés arról, hogy 12-ről 14-re vagy 16-ra emelhetik-e az idei versenyek számát. A 2020-as átalakított versenynaptár bejelentése pedig jövő hétre várható.

Előző héten a MotoAmerica Superbike-sorozat kezdte meg a nemzetközi motorsorozatok újraindítását, a széria pedig a Road Americán versenyzett. Mindkét futamot az Attack Performance Yamaha versenyzője, Cameron Beubier tudta dominálni.

A MotoAmerica elnöke és a háromszoros 500 köbcentis világbajnok Wayne Rainey májusban az Autosportnak megerősítette, hogy a MotoAmerica szorosan együttműködik a Dornával a paddockbeli protokollok kapcsán.

