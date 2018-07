Videón Räikkönen brutális startja az Osztrák Nagydíjról

Räikkönen jövője továbbra sem ismert. A legutóbbi pletykák szerint a Ferrari az év végén megválik tőle, hogy helyet adjon Charles Leclerc-nek, aki a változatosság kedvéért az Osztrák Nagydíjon is pontot szerzett, ráadásul a mezőny végéről indulván. Igaz, ez most a svéd csapattársának, Marcus Ericssonnak is sikerült a másik Alfa Romeo Sauberrel.

Kimi Vettel 3 rajthelyes büntetésével egy hellyel előrébb került a rajtrácson, így közvetlen a Mercedesek mögül várhatta a rajtot a Red Bull Ringen. 2007 bajnoka nem volt szívbajos, és miután rakétaként kilőtt a Ferrarival, bement a két Mercedes közé az ultralágy, jobban tapadó abroncsokon.

A Liberty Media közben elérhetővé tette Räikkönen, Verstappen és Bottas fedélzeti kamerás felvételét a rajtról, amit ezen a linken keresztül nézhettek meg. Egy igazi extra számotokra, mely még inkább bemutatja azt, hogy mik zajlottak a rajtnál, és a Ferrari finn világbajnoka milyen módon lőtt ki.

Ebből könnyen egy hármas kiesés is lehetett volna, ám a finn mellett Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is észnél volt. A közönség tombolt, amikor meglátta a két Mercedest, közöttük a Ferrarival, milliméterekre egymástól.

A futamot végül Hamilton és Bottas sem tudta befejezni a technikai gondok miatt, addig Räikkönen második lett, ismét fontos pontokat szerezvén a bajnokságban.

Videón Räikkönen nagyszerű rajtja a két Mercedes között