Vettel nem feltétlenül mindenki szeme láttára akart gratulálni Hamiltonnak

A két hete rendezett Amerikai Nagydíj egyik legemlékezetesebb jelenete volt az, amikor a Ferrari felfüggesztésének látványos eldurranása miatt kiállni kényszerült Sebastian Vettel a leintés után a versenyzőknek kialakított pihenőben odament gratulálni a hatodik világbajnoki címét szerző Lewis Hamiltonnak, melyet kamerák is megörökítettek.

A két versenyző egész évben tanúsította, hogy annak ellenére, mekkora feszültség van közöttük - amely talán a Kanadai Nagydíjon csúcsosodott ki, ahol Vettel vitatható megmozdulása miatt olyan büntetést adtak neki, ami tulajdonképpen Hamiltonnak adta a győzelmet -, hihetetlenül tisztelik egymást, és emiatt kérdezték a németet a Brazil Nagydíj felvezetésekor, hogy tudatos volt-e a dolog tőle:

„Nem is tudom. Szerintem Lewis egy nagyon fair srác, remek éve is volt, és mivel nem igazán volt keresnivalóm a versenyen, és kicsit unatkoztam is, meg végig egyértelmű volt, hogy övé lesz a cím, eredménytől függetlenül, gondoltam, odamegyek hozzá gratulálni. Azt hittem, ehhez megfelelően nyugodt helyet találtam, de ahogy az ábra mutatja, nem annyira.”