Vettel két középcsapattól is ajánlatot kaphatott

A Forma-1 pilótapiacán kulcskérdés, hogy mi lesz Sebastian Vettel sorsa. A négyszeres világbajnok kontraktusa az idei év végén lejár a Ferrarival, a helyére pedig többen is pályáznak: a pletykák szerint a két legesélyesebb jelölt Carlos Sainz és Daniel Ricciardo.

A Ferrari ügyeiben jártas blogger, Leo Turrini nemrégiben arról írt, hogy valószínűtlen, hogy a Ferrari második számúként tartaná meg Vettelt, most pedig az olasz Sky készített vele interjút.

„A Ferrari egyéves hosszabbítást ajánlott Vettelnek, de arra kérték, hogy június végéig, vagyis a bajnokság kezdete előtt döntsön arról, hogy elfogadja-e az ajánlatot.” – kezdte Turrini.

„Most meg kell várnunk, hogy Seb hogyan dönt. Ha Seb nem fogadja el az ajánlatot, a Ferrari szerintem Carlos Sainzot próbálja majd szerződtetni.”

„Ez az ajánlat nem jelentené azt, hogy Seb Leclerc szárnysegédjévé válna, mert Camilleri (szerk.: a Ferrari vezérigazgatója) azt mondta nekem, hogy lehetetlen azt mondani egy négyszeres világbajnoknak, hogy egy olyan versenyző szárnysegédje legyen, aki eddig 2 futamot nyert.”

Sebastian Vettel, Ferrari, waves to fans after Qualifying on the front row

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images