Ricciardo Ausztrália TOP100-as zenéjéhez adta a nevét

Daniel Ricciardo köztudottan szereti a zenét, ráadásul egy meglehetősen nagy elismerést is be sikerült zsebelnie, minek után a Gang of Youths dala, a "The Man Himself", amelyen ő is közreműködött, bekerült az év végi top 100-as listára került Ausztráliában.

Ricciardo a dal felvételei során beugrott a zenekar stúduójába, hogy kisdobon járuljon hozzá a világhírű sikerhez, amelynek eredményeként a megjelenéskor az ő nevét szintén feltűntették a zenében, hogy ütőhangszereken játszott.

A népszerűségének köszönhetően 2021-ben több mint 2,5 millió szavazattal a 100 legnépszerűbb dal közé választották az ausztrál Triple J ifjúsági rádióállomás éves listáján.

A McLaren versenyzője a szezon végeztével hazatérhetett Ausztráliába, miután az idény során többször is hangot adott annak, hogy az elmúlt években időnként honvágya volt.

A 2022-es szabályváltoztatásoknak köszönhetően Ricciardónak lesz lehetősége a Forma-1-ben is bizonyítani, hiszen nem alakult jól számára az első év a wokingi alakulat színeiben. Talán ez a zene is segíteni fog neki a felkészülésében...

