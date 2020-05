Ricciardo a Ferrarival is tárgyalt a McLarenhez szerződése előtt

A hónap korábbi részében jelentették be, hogy Daniel Ricciardo 2020 végén távozik a Renault csapatától, és 2021-től a McLarennél folytatja, ahol a Ferrarihoz távozó Carlos Sainz helyére érkezik.

Korábban Ricciardót is szóba hozták a Ferrarival, amikor még csak pletykáltak arról, hogy Sebastian Vettel távozni fog, sőt még 2018-ban is többen úgy vélték, hogy a Red Bull csapatától a Ferrarihoz fog igazolni az ausztrál.

A 30 éves versenyző pedig megerősítette, hogy már korábban is tárgyalt a Ferrarival, illetve most is beszélt a maranellóiakkal, akik Vettel helyére kerestek pilótát 2021-re.

„Már néhány évvel ezelőtt is tárgyaltam a Ferrarival, és ez egészen mostanáig folytatódott. Ezt nem fogom tagadni, de nyilvánvalóan soha nem jutottunk el addig, hogy nyélbe üssük az üzletet.” – mondta Ricciardo a CNN-nek adott interjújában.

„Soha nem döntöttem úgy, hogy túlságosan belemerülök ebbe. Mindenki azt mondja, hogy jól illenék a Ferrari csapatába, nyilvánvalóan ehhez a nevem is hozzájárul minden egyéb háttér-cuccal együtt, de próbálok nem túlságosan az érzelmeimre hagyatkozni az ilyen szituációkban.”

Ricciardo azt is elmondta, hogy megérti, miért Sainz kapta meg a Ferrari ülését, hiszen a spanyol erős teljesítményt nyújtott a 2019-es szezonban, és majdnem hat év után tudott újra dobogót szerezni a McLaren, amit az ő vezetésével értek el a Brazil Nagydíjon.

„Látom, hogy Carlos illeszkedik a csapatba. Szóval nem igazán tekintek úgy az átigazolásra, hogy miért nem engem választottak. Carlos nagyon erős teljesítményt nyújtott 2019-ben. Elég jó neve van most a Forma-1-ben, és szerintem jól illik oda, ahol a Ferrari jelenleg van.”

Daniel Ricciardo, Renault Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

Ricciardo már 2018-ban is tárgyalásban állt a McLarennel, amikor a 2019-es és az azt követő jövőjét tervezte – akkor viszont még a Renault mellett döntött. A hétszeres futamgyőztes azt mondta, hogy nem volt egy olyan kiragadott pillanat vagy faktor, amely arra sarkallta, hogy a Renault ellenében a McLarennél folytassa jövőre, és elmondta, hogy itt nincsenek fekete és fehér válaszok.

„Nem volt olyan pillanat, amikor felkapcsolt egy villanykörte a fejemben, és akkor tudtam, hogy mit kell csinálnom. Azt is hozzáteszem, hogy nem volt olyan dolog, amit láttam a McLarennél, ami nem volt meg a Renault-nál, és emiatt döntöttem úgy, hogy váltanom kell.”

„A McLarennel való tárgyalásaim még 2018 előttre nyúlnak vissza, és szerintem az idők során folytatódtak is. Nyilvánvaló, hogy nem egyik napról a másikra hoztam meg a döntésemet, és nem hiszem, hogy fair lenne, ha összehasonlítanám a két csapatot.” – mondta Ricciardo.

