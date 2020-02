Minden adott arra, hogy a Drive to Survive második évada is remek legyen

Az első évad alapján már csak azért megéri megrendezni a Forma-1 világbajnokságát, hogy a legjobb részeket visszanézhessük a Netflixen sugárzott Drive to Survive (avagy Hajsza a túlélésért) című sorozatban, melynek második évada február 28-ától lesz elérhető, ezúttal már a Ferrarival és a Mercedesszel a fedélzeten, no és remélhetőleg még több Günter Steinerrel.

A Liberty nem csak a közösségi média leggyorsabban növekedő rajongótáború sportjává tette a Forma-1-et. A Bernie Ecclestone által évtizedekig támogatott elzárkózás, és a kontent visszatartása helyett az amerikaiak az előtérbe hozták az emberi tényezőt, például azzal, hogy a Drive To Surviveban őket tették a közvetlen főszereplővé.

Ennek legjobb példája az első évad The Art of War (A háború művészete) című epizódja volt, mely a Christian Horner és Cyril Abiteboul közötti feszültséget mutatta be egyszerűen zseniálisan.

Előbb látni, ahogy Horner teljesen önelégülten távozik a sajtótájékoztatóról, ahol bejelentette, hogy a Honda kedvéért lemondanak a Renault-motorokról, miközben utóbbiak csapatfőnökén látszott, hogy nehezen emészti meg a helyzetet.

De az ő napja is eljött, az epizód csúcsának számító spái hétvégén, amikor ő szúrhatott Horner hátába kést azzal, hogy elhappolta előlük Daniel Ricciardót, akit szinte biztosan a magukénak tudtak a britek.

Az egészben a legérdekesebb, hogy ezekben a jelenetekben semmi nem megrendezett, vagy megjátszott, mindenkin a lehető legnyersebb emberi érzelmek csapódnak le, és a második évad ennél is többet ígér.

Amikor a McLaren pilótáitól megkérdezték, melyik epizódot várják legjobban, azt mondták, a Mercedes szólót. Nem is csoda, hisz a németeket pont a Német Nagydíjon követték a kamerák, amikor 125. évfordulójukat ünnepelték az autósportok világában. Mellesleg pedig az utóbbi évek egyik legrosszabbul sikerült futamát a számukra.

Aztán ott van a Haas F1 Team, akik csapatfőnöke, Günter Steiner az első évados alakításáért Oscart érdemelne, és tekintve, hogy a csapat 2019-es évére mind a pilóták közötti feszültség, mind az autó hektikus (bár többnyire borzalmas) produkciója rányomta a bélyegét, nagy valószínűséggel a következő szériának is ő lesz a sztárja.

Az első évad sikere akkora volt, hogy még a Ferrari is lenyelte a büszkeségét, és bár a Mercedeshez hasonlóan csak egy futamon – az Egyesült Államokban -, de bevállalta a szereplést a gyártó, kiknek vezérigazgatója, Louis Camillieri nem győzte méltatni a Liberty médiával kapcsolatos döntéseit.

Ő is azt emelte ki, hogy mennyire fontos szerepet játszott az emberi tényező a sorozat sikerében, és ha ez alapján tekintünk vissza, akkor most is rengeteg érdekes történet játszódott le a színfalak között.

Nico Hülkenberg, és Daniel Ricciardo szenvedésétől a McLarenben Sainz és Norris épp ellenkező irányú szezonjáig, a Ferrarin belüli apróbb-nagyobb viszály, a Williams folyamatos tánca a pengeélen, Gasly hullámvasútja, a Honda első győzelme a Red Bullal mind érdekes aspektusok, és ha ugyanazzal a tehetséggel lesz megszerkesztve a második sorozat is, mint az első, akkor remek szórakozásnak nézünk elébe.

Egy újabb videós anyag a 2020-as F1-es szezonra tervezett Ferrariról, ami az SF1000 nevet kapta, készülvén az 1000. startra, mely egy nagyon fontos eseménye lesz az olaszoknak.