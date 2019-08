Az utolsó körökben dőlt el a Magyar Nagydíj: Hamilton a győztes!

A Magyar Nagydíj szombati napja nagyon izgalmasra és látványosra sikeredett, ám a Ferrarik ezúttal sem voltak harcban a legjobb helyekért. Németországban meglehetett volna erre a lehetőségük, de akkor a technika szólt közbe, ezúttal pedig a Red Bull és a Mercedes, akik egyértelműen gyorsabbak voltak.

Leclerc ráadásul nagyon szerencsés volt, mert az időmérő elején falnak ment, de a Ferrari nem szenvedett súlyos károkat, így egy kis szerviz után folytathatta az útját, majd a végén még a sérült gépével is le tudta győzni Vettelt. Az olaszok a vasárnap délelőtti órákban is szerelték Leclerc gépét, miközben az FIA közelről figyelte, hogy minden szabályszerűen zajlik-e. Az élen rettentő szoros volt a csata, de nem Verstappen és Hamilton között, hanem Verstappen és Bottas között.

A holland, ha egy hajszálnyival is, de jobb kört ment a finnél, így megszerezte pályafutása első rajtelsőségét, amivel az F1 történetének első holland és 100. kvalifikációs győztese lett.

A rajtot követően Verstappen maradt az élen, Bottas mellett pedig végül Hamilton és Leclerc is el tudott menni. A második körben Vettel is elment a finn mellett, így a Mercedes versenyzője ekkor már csak az 5. helyen haladt. Gasly elvesztette a hatodik helyét, Sainz, Norris és Raikkönen is megelőzte őt. Az utolsó pontszerző helyen Grosjean haladt.

Bottas szárnya megsérült, a Mercedes pedig fel is készült a korai szárnycserére, azonban Bottas a pályán maradt, de sokkal lassabb volt az élen haladó 4 versenyzőnél, a harmadik körben 2,3 másodpercet kapott Vetteltől.

Bottas végül a 6. körben jött ki új első szárnyért, a kiállás után pedig az utolsó helyre esett vissza. A visszajátszásokból kiderült, hogy Bottas nemcsak Hamiltonnal, hanem Leclerc-rel is összeért, tehát a szárny kétszer is ütést kapott, és a Leclerc-rel való ütközése után tört le az elem.

A verseny elején Verstappen és Hamilton tempója volt kifejezetten jó, míg a Ferrarik pár tizeddel lassabbak voltak az élen haladó párosnál.

A 10. körben a top-10 állása Verstappen, Hamilton, Leclerc, Vettel, Sainz, Norris, Raikkönen, Gasly, Grosjean, Hülkenberg volt, a 11. helyet pedig a remekül rajtoló Sergio Perez foglalta el.

A 18. körben a két Toro Rosso kiélezett csatáját nézhettük, amelyből végül Kvjat jött ki jobban, így az orosz a 12. helyre jött fel. A 21. körben Magnussenre érkezett meg nagyon Ricciardo és Bottas, de a sorrend körökön keresztül változatlan maradt.

A 23. körben Hamilton már csak 1 másodpercre volt a vezető Verstappentől, a brit minden szektorban gyorsabb volt a hollandnál. A lekörözések viszont Verstappennek jöttek ki jobban, néhány tizedet vesztett ezzel Hamilton.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

Verstappen a 26. körben állt ki a bokszba, Hamiltonnak pedig érkezett a szokásos „hammertime” felszólítás. Hamilton nem tudott gyorsabb lenni a friss gumikon haladó Verstappennél, aki a kiállást követő 1. körében rögtön közel 9 tizedet adott az ötszörös világbajnoknak.

Leclerc a 28. körben állt ki kerékcserére, Hamilton pedig a 32. körben. A kiállásában is benne maradt 1-1,5 másodperc, bő 6 másodperccel Verstappen mögé, a második helyre jött vissza a Mercedes versenyzője.

Hamilton a kiállását követően eszeveszett tempóba kapcsolt, és a kiállást követő első körében 2,1 másodpercet adott Verstappennek, és már csak 2,5 másodpercre volt a hollandtól. Hamilton a következő körben még 2 másodpercet dolgozott le a hátrányából, és a célegyenes végén már csak 6 tizedre volt Verstappentől.

A 36. körben Hamilton már kinézegetett Verstappen mögül, de előznie nem sikerült. A verseny felénél a top-10 állása Verstappen, Hamilton, Vettel, Leclerc, Sainz, Gasly, Raikkönen, Hülkenberg, Norris, Bottas volt.

A 39. körben Hamilton ismét nagyon közel került Verstappenhez, de lecsúszott az ívről, így mögötte maradt – abban a szektorban Hamilton 1,2 másodpercet kapott. Vettel pedig a 40. körben szánta el magát a kiállásra, de abban nem volt sok köszönhet: a német autójára a lágy gumikat 5,8 másodperc alatt tudták feltenni.

Bottast a 44. körben körözte le Verstappen és Hamilton – a finn ekkor a 9. helyen haladt, 4 másodpercre a 8. Lando Norristól. Hamilton eközben minden körben egy hajszállal volt gyorsabb Verstapennél, és az 1 másodperces különbség határán autózott.

Bottas a 48. körben jött ki a második kiállására, a 12. helyre jött vissza. A 49. körben Hamilton is kijött, közepes keveréket kapott, és így is simán megtartotta a második helyet, ugyanis a két Ferrari rendkívül messze volt.

Hamilton ezúttal sem tétlenkedett, a kivezető körén két lila szektort futott. A kiállást követő első körben pedig bő 1 másodpercet hozott Verstappenen. A különbség kettejük között 18,1 másodperc volt, és 19 kör volt hátra a futamból.

Ezután Hamilton és Verstappen is növelte a tempóját, a brit megfutotta a leggyorsabb kört, ezzel 6 tizedmásodpercet adott a Red Bull pilótájának. A másik Mercedes a 9. helyre jött fel Perez megelőzésével.

15 körrel a futam vége előtt 15,6 másodperces volt Hamilton hátránya az állás pedig mögöttük a következő volt: Leclerc, Vettel, Sainz, Gasly, Raikkönen, Norris, Bottas, Perez a pontszerző helyeken, majd Kvjat, Albon, Hülkenberg, Magnussen, Ricciardo, Russell, Giovinazzi, Stroll és Kubica következett, miközben Magnussen és Ricciardo vívott kemény párharcot a 14. helyért.

Hamilton nem állt le a leggyorsabb körök dobálásával, viszont Verstappen is rendkívül rákapcsolt, 11 körrel a futam vége előtt pedig 12,2 másodperc volt közöttük, miközben Magnussen és Ricciardo továbbra is keményen harcolt egymással.

Hamilton a leintés előtt 9 körrel ért be 10 másodpercen belülre, ezekben a körökben folyamatosan több mint 1 másodpercet adott Verstappennek. 7 körrel a leintés előtt már 6 másodperc alatt volt a differencia, a holland egy kör alatt 2,3 másodpercet vesztett.

A 65. körben Hamilton már 2 másodpercen belül volt, Verstappen helyzete pedig kilátástalannak tűnt, hiszen egyre gyengébb köridőket ment a viseletes gumijai miatt. A 66. körben Hamilton már DRS-távolságon belül követte a hollandot, és a célegyenes végén el is ment mellette! 4 körrel a futam vége előtt már Hamilton volt az élen. Verstappen az előzés után kijött a bokszba.

A 69. körben még egy fontos előzés történt: Sebastian Vettel a csapattársát, Charles Leclerc-t utasította maga mögé, így a német állhatott fel a pódium harmadik fokára. A leggyorsabb körért járó pontot Verstappen szerezte meg.

Sainz és Raikkönen ismét kiváló versenyt futott, előbbi Gaslyt, utóbbi Bottast tudta maga mögött tartani, így értékes pontokat szereztek csapataiknak, a McLaren előnye pedig tovább nőtt a negyedik helyen.

A futam végeredménye: Hamilton, Verstappen, Vettel, Leclerc, Sainz, Gasly, Raikkönen, Bottas, Norris, Albon, Perez, Hülkenberg, Magnussen, Ricciardo, Kvjat, Russell, Stroll, Giovinazzi, Kubica, Grosjean.