Bottas a 18 colos Pirellikkel tesztel Imolában, Sainz extra tesztnapot kapott Fioranóban

Az idény során a Forma-1 valamennyi csapatának lehetősége nyílik arra, hogy megismerkedjen a Pirelli 18 colos abroncsaival, melyet 2022-ben vezetnek be. Az imolai verseny után először Lewis Hamilton, majd most Valtteri Bottas ült a volán mögé, hogy közelebbről is megismerkedjen az új gumikkal.

Eközben Olaszországba visszatérve a Ferrari sem vesztegeti az idejét, hiszen Carlos Sainz egy régebbi típusú Forma-1-es autóval, az SF71H-val köröz a fioranói versenypályán, hogy kellőképpen felkészüljön a soron következő futamra.

A Ferrari elégedett lehet az eddig látottakkal, ugyanis Carlos Sainz tartani tudta a monacói tempóját, ráadásul mind a ketten pontszerző helyen végeztek az első két futam során. A maranellóiak közben már elsősorban a 2022-es idényre koncentrálnak.

A Mercedesnek azonban nehezebb dolga van, ugyanis Lewis Hamilton kiélezett harcot folytat a Red Bull pilótájával, ezért nem állhatnak le az idei évre tervezett fejlesztésekkel, miközben Valtteri Bottas balesete miatt újra kell építeniük az egyik autójukat.

