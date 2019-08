A Ferrari motiváltabb, mint valaha: jöhet a Belga Nagydíj!

A Ferrari korábbi hírek szerint már a Belga Nagydíjon bevetheti az új, harmadik erőforrását, ami körülbelül 20 lóerővel adhat le többet. Az olaszoknak nagy szükségük lenne a győzelemre, hiszen idén még egyetlen egy futamot sem nyertek, szemben a domináló Mercedesszel, valamint a Red Bullal, akik Ausztriában és Németországban ünnepelhettek a dobogó legfelső fokán.

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke: „A szezon Belgiumban folytatódik a csodálatos Spa-Francorchampsban, mely a bajnoki naptár egyik legkomplexebb pályája. Néhány napra abbahagytuk a munkát a szünetben, éppen annyira, hogy újratöltsük az akkumulátorokat, még mielőtt visszatérnénk a pályára, készen állva arra, hogy újra harcban szálljunk. Motiváltabbak vagyunk, mint valaha, hogy jól végezzük a feladatunkat a szezon második felében, kezdve ezzel a hétvégével.”

„Spában az autók nagy átlagsebességgel futnak: az első és az utolsó szektor hosszú egyeneseket tartalmaz, ahol a fő követelményt a csúcsebesség jelenti, míg a középső szektorban sok az olyan kanyar, ahol pedig egy kiegyensúlyozottabb, magasabb aerodinamikai szintű autóra van szükség. A leszorítóerő az, ami általában különbséget eredményez. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő kompromisszumon dolgozunk az autó beállításakor.”

Sebastian Vettel is izgatott a hétvége miatt: „Spa egy legendás pálya, és egyúttal az egyik kedvencem is, mely többé-kevésbé az erdőn halad keresztül, amitől igazán egyedi. Ez valóban egy különleges pálya. Természetesen az idő múlásával a pálya is sokat változott, csakúgy, mint az általunk vezetett autók.”

„Emlékszem, amikor először láttam itt F1-es autót, és azóta néhány kanyar könnyebbé is vált, mert ezeknek a gépeknek nagyobb az aerodinamikai terhelése. Az Eau Rouge kanyarba teljes sebességgel hajthatunk be, de ez még mindig egy izgalmas rész, és más kanyarokat is szeretek, mint például a Pouhon és a Blanchimont. Ha egyszer idetévedsz, akkor lehetetlen nem szeretni Spát.”

Charles Leclerc is azon versenyzők közé tartozik, akik imádják Spát: „Spa-Francorchamps a világ egyik legjobb pályája, és egyúttal a legszebb is a naptárban. A nyári szünet után mindig remek ezen a helyszínen körözgetni. Hihetetlen lesz érezni, hogy milyen gyorsan mennek majd ott az idei F1-es autók. Ez valami egészen egyedi.”

„Amikor először látod az Eau Rouge kanyart, mindig rájössz, hogy mennyire keskeny és milyen magas. Az idő múlásával pedig a nyakad és az agyad is megszokja ezt, amitől olyan kanyarrá válik, mint bármi más. Itt próbálom kihozni a legtöbbet az autóból, hogy a lehető legtöbb időt nyerjem. Sok kulcsfontosságú pont van a pályán, így nagyon fontos, hogy minden szektorban jól teljesítsünk. Ez pedig egy sokkal bonyolultabb időmérőt vetít előre, mint normál esetben, mivel a pálya hosszabb, így több a lehetőség arra, hogy valami befolyásolja a köridődet. Egyszerűen sokkal több időt veszíthetsz ezen a pályán, mint más helyszíneken.”

