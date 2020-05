Alonso is a legendák versenye nevezői között!

Ahogy azt már megszokhattuk, ma is megrendezésre került a legendák online versenye a The Race által. A kezdeményezés kiváló, és az idők folyamán egyre nagyobb nevek kezdtek el részt venni a legendák versenyén.

Most pedig bejelentették, hogy Fernando Alonso is csatlakozik a komoly mezőnybe, tehát a spanyol is rajthoz áll olyan pilóták között, mint például Button, Montoya és Emerson Fittipaldi.

Még több hír: Wolff büszke arra, hogy Ausztriában indulhat a szezon

Két héttel ezelőtt a négyszeres Forma-1-es világbajnok Sebastian Vettel is részt vett a legendák online versenyén, a német viszont egyik versenyen sem tudott bekerülni a legjobb 10-be.

Alonsót pedig az utóbbi időkben sokszor szóba hozzák a Forma-1-gyel – sajtóhírek szerint a Renault-hoz igazolhat, viszont erről egyelőre hivatalos bejelentés nem érkezett. Ha tényleg megtörténne, két év kihagyás után térne vissza az F1-be a kétszeres világbajnok.

A mai indulók: Button, Franchitti, Pirro, Solberg, Fittipaldi, Castroneves, Montoya, De Ferran, Kanaan, Magnussen, Brabham, Panis, Fernandez, Priaulx, Monteiro, Herta, Turner, Salo, Papis, Servia, Liuzzi, Dominguez, Coronel, Jourdain, Plato.

A The Race online versenyei magyar idő szerint 18 órakor indulnak, és a honlapunkon is követhetőek lesznek élőben.

Sokan nem tudják, de Ayrton Senna 1984-ben egy teljesen más kategóriában is rajthoz állt a Forma-1 mellett. Az akkor még fiatal brazil nem is akárkik mellett versenyezhetett az 1000 kilométeres futamon a Nürburgringen.