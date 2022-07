WTCR: Michelisz nagyot ment, a top 3-ban végzett az időmérőn!

Nagy Dani ujjtörése miatt a WTCR vallelungai fordulójában „csak” két magyar versenyző állt rajthoz, a Zengő Motorsport pedig egy autóval, Rob Huff-fal a soraiban indult az olasz hétvégén, amelyen Michelisz zárta az élen a második szabadedzést.

Szokás szerint szombat délután már az időmérő edzés jött, ahol a Q1-ben Girolami kezdett a legjobban, Tassi a harmadik, Michelisz a nyolcadik helyen állt az első körök után, Rob Huff viszont csak a 15. volt.

Végül Guerrieri végzett az élen a Q1-ben, Tassi mindössze 70 ezredes lemaradással 2. lett, míg Michelisz a nyolcadik helyen ment tovább. Huff időmérője nem sikerült jól, a 14. helyről rajtolhat holnap mindkét futamon.

A Q2-ben is erősen teljesített a két magyar pilóta, Michelisz a negyedik helyen jutott be a kvalifikáció utolsó szakaszába, míg Tassi a hatodik helyen búcsúzott. Micheliszen kívül Girolami, Guerrieri, Azcona és Berthon jutott még be a Q3-ba.

A Q3-ban Girolami futotta meg a leggyorsabb időt, így övé lesz a pole a holnapi főfutamon, míg Azcona a második, Michelisz Norbi a harmadik lett. Berthon a negyedik, Guerrieri az ötödik pozícióban végzett.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Nestor Girolami 3 1'14.811 153.988 2 Mikel Azcona 3 1'15.052 0.241 0.241 153.493 3 Norbert Michelisz 3 1'15.280 0.469 0.228 153.028

