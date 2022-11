WTCR: Michelisz a 7. helyről rajtolva nyert Bahreinben!

Szombat reggel rendezték a második bahreini futamot. Az első futamon Azcona tudott győzni Michelisz előtt, a fordított rajtrácsos versenyen pedig Bennani rajtolt az élről, mellőle Franco Girolami indult. Tassi az 5., Michelisz a 7. helyről kezdhette meg a versenyt, a Zengő Motorsport autói pedig ezúttal is a bokszból indultak.

Guerrieri nagyot rajtolt, így feljött az élre, majd a nagy kavarodásból Michelisz jött ki nagyon jól, és feljött a második helyre. Catsburg a harmadik, Berthon a negyedik helyen állt, Tassi pedig hiába rajtolt jól, több pilótával is összeért az első körben, és a vélhetően sérült autójával a 12. helyre esett vissza.

Nestor Girolami hatalmas párharcot vívott a bajnoki éllovas Azconával, kanyarokon keresztül egymás mellett mentek, végül a Hyundai pilótájának manővere sikeres volt, így feljött az hatodik helyre.

Michelisz a célegyenes végén bedobta az autóját Guerrieri mellé, és a bátor próbálkozás be is jött, ezzel a magyar versenyző átvette a vezetést, míg Azcona Coronelt is megelőzte és feljött az ötödik pozícióba.

Pályaelhagyás miatt Berthon 5 másodperces büntetést kapott, Tassi pedig bejött a bokszba. Michelisz növelni tudta az előnyét az élen, míg Nagy Dani Monteirót támadta a 11. helyért.

Michelisz a későbbiekben is simán az élen tudott maradni, így megszerezte idei első győzelmét, mögötte Guerrieri és Catsburg ért be. Azcona a negyedik lett, így még nem bajnok, Berthon az ötödik.

Az utolsó két körben Bennani hosszú harc után előzte meg Nestor Girolamit és megszerezte a 8. helyet, Nagy Dani 10., Boldizs Bence 11. lett, Tassi Attila végül nem ért célba.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Norbert Michelisz 13 - 2 Esteban Guerrieri 13 1.046 1.046 1.046 3 Nick Catsburg 13 3.677 3.677 2.631