WTCR: Ezúttal is Lynk & Co nélküli verseny, Michelisz megismételte az eredményét! A Túraautó-világkupa második vallelungai futamán sem állt rajthoz az öt Lynk & Co, így 11-en álltak rajthoz. A versenyt Gilles Magnus nyerte, Michelisz Norbert pedig ismét negyedik lett.