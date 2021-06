Vernay húzta be a WTCR 2. futamát a Nordschleifén, Tassi a negyedik lett

Dráma már a felvezető kör előtt is volt, mivel Esteban Guerrieri, aki a harmadik helyről indult volna, végül csak a bokszból vághatott neki a versenynek, mert valamilyen technikai hiba miatt nem indult el az autója az elején.

A pole-ból honfitársa, Néstor Girolami indulhatott, majd pedig jött Jean-Karl Vernay a Hyundai-ban. Michelisz Norbi ezúttal a nyolcadik rajtkockából rajtolt, Tassi Attila pedig most is a 13. helyről.

Girolami nem kapta el jól a startot, két Hyundai is elment mellette, hiába volt nagyon agresszív. Az első kombinációban megint nagy lökdösődés volt, Norbi pedig sajnos pórul járt, miután Mikel Azcona egyszerűen megforgatta őt, megsérült az autója, ezért egyből véget is ért a futama.

Azconát aztán többen is eltalálták, ezért az ő autója komolyabban összetört. Tassi viszont megint ügyesen tudta kihasználni a kavarodást, és egészen a hatodik helyig jött fel a Hondával. Az első hármas sorrendje az első kör felénél Vernay, Engstler és Girolami volt, négyen pedig már feladták a futamot, köztük sajnos Norbival.

Tassi Atinak a kör végén sikerült megelőznie Mullert, így feljött ötödiknek, miközben Frédéric Vervisch elképesztőt mentett a gyors szakaszon, miután Monteiro leszorította őt a pályáról a fűre, és éppen meg tudta fogni az autót, hogy ne legyen belőle komoly baleset, de végül fel kellett adnia a versenyt ennek a kalandnak a következtében.

Az első futammal ellentétben most sokkal inkább szétszakadt a mezőny, és inkább csak páros csaták alakultak ki. Az élen Vernay és Engstler, akik csapattársak, igyekeztek elhúzni az üldözőktől, hogy a többiek nem jelenthessenek veszélyt rájuk hátulról a két és fél kilométeres egyenesben.

Tassi a második kör végén is előzött egyet, Urrutiát utasította maga mögé, így pedig már a negyedik helyen volt, pedig a 13.-ról rajtolt. Eközben pedig a kiesők száma is egyre növekedett. A zengős csapatnak sajnos ez a hétvége mehet a kukába, hiszen sok problémával szembesültek már az időmérőn is, a futamok pedig nem sikerültek jól.

Ezen a versenyen például hárman is kiestek rögtön az elején, és csak Boldizs Bence maradt versenyben a magyar csapat pilótái közül, ő viszont szépen és nyugodtan tekergette a kormányt, a célja pedig az volt, hogy végigmenjen a futamokon és tapasztalatot gyűjtsön.

A verseny végén már nem történt változás, hiába próbálta meg Engstler az előzést, Vernay maradt az élen. Talán a csapat sem engedte őt támadni, ami azért érdekes, mert a tulajdonos fiáról van szó Engstler személyében, aki nagyon ideges volt a végén.

Tassi negyediknek jött be végül, Boldizs pedig a 13. lett, miközben csak 14 autó ért célba. A harmadik Néstor Girolami lett, aki a pole-ból rajtolt, a top ötöt pedig Urrutia zárta. A bajnokságot két futam után Jean-Karl Vernay vezeti, Tassi legjobb magyarként a nyolcadik.

Norbinak sajnos nem úgy jött ki ez a hétvége, mint előzetesen várhatta, ez a második futamos kiesés pedig rosszul jött a bajnokság szempontjából. Az új Hyundai azonban versenyképes autónak tűnik, így még lesz idő a javításra, a mezőny pedig igazán szoros, szóval izgalmas bajnokság elé nézünk.

A 2. verseny végeredménye:

