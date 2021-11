Michelisz a Q2-ig jutott, Muller volt a leggyorsabb Szocsiban

Háromhetes szünet után gurultak ki az autók a pályára Szocsiban, ahol az idei WTCR-szezon utolsó fordulóját rendezik. Az eredeti naptár szerint még három forduló lett volna a véghajrában, mind Ázsiában, de a jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel azokat törölték és a Forma–1-ből már jól ismert orosz pálya lett a beugró.

Ehrlacher magabiztosan várhatta hétvégét, ugyanis olaszországi győzelmének köszönhetően 36 pontos előnnyel vághat neki az utolsó két futamnak, megelőzve Vervisch-et. A belga mögött azonban eléggé szoros a mezőny, hiszen a hatodik helyen álló Vernay is csak 20 ponttal van lemaradva az Audi pilótájától.

Érdekesség, hogy az idén megrendezett eddigi hét kvalifikáció során minden egyes alkalommal más-más pilóta szerezte meg a pole-pozíciót. Az első szabadedzésen Magnus nyitott az élen az Audival, míg Michelisz a nyolcadik, Tassi a tizenegyedik, Boldizs pedig a huszadik helyen végzett.

A második szabadedzésen azonban megérkezett az eső és ezzel együtt a magyarok is feljebb léptek. Az edzést Ehrlacher nyerte, megelőzve a Zengő Motorsport spanyol versenyzőjét, Mikel Azconát. Michelisz mellett Tassi is a legjobb tízben végzett, míg Boldizsa tizenhatodik helyre lépett fel.

A Q1-re felszáradt a pálya, legalábbis a képek alapján úgy tűnt, de többen is visszamentek a bokszba az esőgumikért, ugyanis az időmérő elején nem találtak tapadást. Girolami az egyik kanyart be is nézte, de megmentette a Hondát. A legjobban Yvan Muller kezdte a kvalifikációt, de Michelisz és Tassi továbbjutó helyen állt az első körök után.

A Szocsiban visszatérő Ladák számára nem túl szerencsés a visszatérés, ugyanis nem csak az alap BoP-t kapták meg, hanem a régi motorvezérlő miatt mégtöbb plusz súlyt. Összesen 110 kg-ot kaptak a nyakukba, amiből azért lett végül „csak“ 60, mert elérték a maximális súlyhatárt. Természetesen így már a kvalifikáció elején búcsúztak.

A kvalifikáció első részének hajrájában Azcona egy óriási kört rakott össze, amire Muller még tudott válaszolni. A bajnoki éllovas Ehrlacher a hetedik helyen jutott tovább, míg Tassi Attila sokáig a továbbjutást jelentő 12. helyen állt, azonban az utolsó utáni pillanatban a bajnoki címre pályázó Vervisch összeszedte magát és bejutott a 10. helyen a Q2-be. A búcsúzó Tarquini mellett Boldizs Bence is kiesett.

Így a folytatásra Michelisz maradt az egyetlen állva maradt magyar pilóta, akiért szoríthattunk. Vervisch továbbra is szenvedett, míg Ehrlacher az élen nyitott. Michelisz a fordított rajtrács pole-pozícióját jelentő tizedik helyet célozta meg, de a végén Muller és Magnus is javított így Norbi mindkét futamon a 12. Helyről rajtolhat.

A Q2-ből nem jutott tovább Vervisch, de a fordított rajtrácsos futamon a második helyről indulhat, közvetlenül csapattársa mögül és varhatóan Magnus hamar át fogja adni a helyét, hogy segítse a bajnoki címért küzdő honfitársát. Az utolsó felvonásra Ehralcher, Berthon, Girolami, Muller és Azcona maradt állva.

A Q3-ban elsőként Ehrlacher kezdhette meg a körét, azonban megjelentek az esőcseppek, így rosszabb kört tudott csak összerakni a francia, mint a Q2-ben, de talán túl óvatosan is ment, bízva abban, hogy a körülmények tovább romlanak. Berthon az Audival azonban sokkal bátrabban kezdett és több, mint másfél másodpercet adott a listavezetőnek.

Yvan Muller következett a Lyn&Co-val és egy olyan kört rakott össze, amire talán senki sem számított. Ehrlachernek több, mint két másodpercet, Berthonnak pedig hat tizedet adott. A Zengő Motorsport pilótája, Mikel Azcona negyedikként gurult ki a Cuprával, aki a második pozíciót szerezte meg, ugyanis Girolami a végén csak Ehralchert és Berthont tudta megverni.

Így tehát a pole-pozíciót Yvan Muller szerezte meg Szocsiban, míg a bajnoki cím várományosa, Ehrlacher az ötödik és a tizedik helyről vághat neki majd a vasárnap rendezendő futamoknak.

