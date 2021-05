Ezért tér vissza a Zengő egyik Cuprájába Jordi Gene több év kihagyást követően

Az idén 50 éves pilóta 2015-ben teljesítette az utolsó teljes szezonját, amikor a TCR International Series-ben a Craft-Bamboo Seat Leonjával a 3. helyen zárt összetettben.

Egy hosszabb kihagyást követően azonban Gene idén visszatér, ráadásul egyből két bajnokságban: a Cuprával a WTCR-ben, és az új, teljesen elektromos Pure ETCR túraautóbajnokságban is rajthoz áll majd.

Gene a 90-es évek elején már az F3000-ben versenyzett, majd a 2001-es Le Mans-i 24 óráson aratott győzelme után nyargalt át a túraautóbajnokságokba, először az ETCC-ben, majd a WTCC-ben, most pedig a WTCR-ben fog versenyezni.

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR Photo by: Cupra

Gene is elismerte, hogy a visszatérésében nagy szerepet játszott, hogy egykori ellenfelei, Gabriele Tarquini és Tiago Moneiro még mindig versenyeznek:

„Elsősorban azért, mert imádok túraautókkal versenyezni” – mondta Gene arról, miért döntött a visszatérés mellett. „Ebben szerepet játszott az is, hogy 2003 óta együtt dolgozok a Seattal, most Cuprával, és sosem szakítottam meg a kapcsolatomat velük. Idén nagyon átfedés van az ETCR és a WTCR között.”

„Mindig is részt vettem a Cupra Leon Competición fejlesztésében, de eddig sajnos nem versenyezhettem vele. Mikel (Azcona) tavalyi szezonja után egyértelművé vált, hogy milyen erős autónk van, és egyből felmerült a kérdés: miért is ne térhetnék vissza, hogy a pályán segítsek Mikelnek és a márkának, miközben az is kiderül, hogy még mindig versenyképes vagyok-e egy elsőkerekes túraautóval.”

„Egész életemben versenyeztem, és nagyon hiányzott már. Igen nehéz volt azt látni, hogy Gabriele és Tiago milyen eredményeket ér el, hiszen én nem lehettem ott a pályán.”

„Ahogyan őket néztem, arra gondoltam, miért ne lehetnék én is ott, ezt szeretem csinálni. Ez a szenvedélyem. Tudom, hogy nem vagyok 25 éves, 50 vagyok, és ezek az utolsó aktív éveim. De imádok vezetni, és imádom a versenyhétvégék hangulatát is. Azon dolgoztam, hogy itt lehessek, és már nagyon várom a szezon kezdetét.”

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR Photo by: Cupra

Mivel Gene a 2018-as Nürburgringi 24 órás óta – ahol szintén egy Cupra TCR autót vezetett - nem versenyzett topkategóriákban, elmondása szerint az egyetlen célja, hogy versenyképes legyen, különösen a Zengős csapattársaival szemben.

„Tudom, hogy az első Mikellel és a Cuprával teljesített tesztem után még van egy pár tized, amit le kell faragnom a köridőkből.”

„Szerintem az elektromos Cupra e-Racerrel sokkal jobban megyek eddig, és ott a többiekéhez hasonló időket futok. Próbálok gyorsulni a WTCR kocsival is, de még nem kaptam el teljesen a ritmust, mert nincsenek még tapasztalataim a Goodyear gumikkal, szóval van még mit tanulnom, ha nem akarok minden versenyen a rajtrács végén lennem.”

„Tisztában vagyok azzal, hogy néha előrébb leszek, néha pedig a mezőny végén, de mindent ki akarok hozni magamból, különösen a csapattársaimmal szemben (Boldizs Bence, Mikel Azcona, Rob Huff). Ez egy nagyon fontos célom, mert Mikel szerintem jelenleg ott van az 5 legjobb pilóta között a mezőnyben.”

A WTCR 2021-es szezonja jövőhéten, június 3-án indul a Nordschelifén, míg a Pure ETCR Vallelungában versenyez először június 18. és 20. között.