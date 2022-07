Bejelentést tett a Zengő Motorsport Nagy Dani hétvégéjéről a csúnya portugáliai balesete után – videó!

Magyar szempontból kifejezetten sikeres volt a WTCR portugál fordulójának második, fordított rajtrácsos versenye, ugyanis a Zengő Motorsport versenyzője, Rob Huff győzött, Tassi Attila második, Michelisz Norbert pedig ötödik lett.

Zengőék azonban nem örülhettek teljesen, hiszen Nagy Dani szempontjából nem alakult jól a verseny, ugyanis a futam hajrájához érve a falba ütközött, majd egy erős ütést kapott hátulról az őt elkerülni már nem tudó Nathanael Berthontól.

A baleset következtében az autó csúnyán összetört, Dani pedig a futam után jelentette be, hogy eltört a mutatóujja. Dani noha javulófélben van, sokáig a levegőben lógott, hogy ha ő nem is, de egy másik pilótával teljes erővel támadhat a hétvégén a Zengő, azonban ez nem valósulhat meg.

Zengő Zoli kifejtette, hogy nem Danin múlott, hiszen talán tudott volna vezetni, bár jobban támogatna egy 100%-os versenyzőt, de a Cupra annyira összetört, hogy karosszériát kell legyártani, mely csak a pénteki napon lesz átvehető, ennyi idő alatt pedig lehetetlen leszállítani és összerakni az autót.

A bejelentésből az is kiderült, hogy az összetört karosszériát is megpróbálják majd megmenteni, azonban erre nem kapott engedélyt a Zengő Motorsport a Cuprától, így azt is vissza kell majd küldeni a gyárba, hogy gyári körülmények között építhessék újjá.

Várhatóan a következő fordulóra már mind a Cupra, mind Dani 100%-os lesz, így újult erővel térhetnek vissza. Zengő Zoli bejelentése ezen a linken keresztül tekinthető meg.

