WRC: Toyota 1-2 a Szardínia-ralin, de a Hyundai-ok megint magukat lőtték lábon

Ogier ezzel karrierje 52. győzelmét érte el, a Toyota viszont most először tudott nyerni a szigeten. A második helyre az előző rali győztese, Evans jött be, aki most nem tudott olyan jó teljesítményt nyújtani, mint Portugáliában, de a többiek hibáit kihasználva ez is elég volt neki a dobogó középső fokához.

Thierry Neuville pedig mentett egy harmadik helyet a Hyundai-nak, miután a koreai márka dominálta a versenyt egészen szombat délutánig, de akkor a ralit magabiztosan vezető Ott Tänak és a harmadik helyen álló Dani Sordo is kiesett.

Ez egy igazán embert próbáló rali volt, ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy mindösszesen csak négy WRC-s autó tudta teljesíteni a teljes versenytávot. A negyedik helyre szintén egy Toyota jött be a japán Takamoto Katsutával, ezzel ő beállította eddigi legjobb eredményét.

A top ötöt a WRC2-es kategória győztese, Jari Huttonen zárta. Ami az utolsó, vagyis a 20. szakaszt illeti, az ezúttal is a Power Stage volt, ahol a pilóták extra pontokat szerezhetnek, ha a legjobb öt között teljesítik az etapot.

Itt Neuville vitte a prímet, és ezzel elhozta a plusz öt pontot is, de mögötte jött Tänak, kinek autóját megjavították, majd Kalle Rovanperä, Ogier és végül Sordónak sikerült még egy bajnoki egységet szereznie az utolsó szakaszon. Ez azonban csak sovány vigaszdíj lehetett a Hyundai-nak.

A rali pedig teljesen máshogy indult. Az első szakaszokat sorra Tänak tudta megnyerni, és ezúttal a szokásosnál talán nagyobb különbségek alakultak ki a nehéz murvás szakaszokon, mivel a legtöbben nehezen találták a tempót.

A nyolcadik szakaszt követően Tänak simán vezetett, mögötte márkatársa, Sordo következett, a harmadik pedig már Ogier volt, aki ezzel a legjobb toyotásnak is bizonyult, miután a fiatal tehetség, Kalle Rovanperä autóján gondok adódtak a felfüggesztéssel, így neki félre kellett állnia már az első napon.

Később azonban érkezett a dráma. Tänak eltalált egy nagyobb követ az autójával, amely teljesen szétverte a futóművét, így az észt pilótának félre kellett kormányoznia autóját, és ezzel ki is szállt a győzelemért folyó küzdelemből, hiába teljesített magabiztosan. A vezetést Ogier örökölte meg.

A 15. szakaszon aztán Sordóra is lesújtott a balszerencse. Az előző két Szardínia-rali győztese eltalált valamit az út jobb szélén, melynek következtében kitört a hátsó kerék, és az autója az oldalán állt meg. Ezzel az ő reményei is szertefoszlottak, nem sikerült zsinórban három versenyt nyernie Szardínián.

Ezek után pedig az összetett állása már nem nagyon változott. Az első tehát Ogier lett, mögötte pedig Evans és az egyetlen állva maradt hyundai-os, Neuville jött be. A bajnokság állása is pontosan ugyanez az élen. Ogier jelenleg 11 ponttal előzi Evanst, míg Neuville lemaradása már tetemesebb. A sorozat következő állomása a kenyai rali lesz, ahová 19 év után tér vissza a WRC mezőnye.

Íme a végeredmény:

