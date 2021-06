WRC: Ogier túlélte a kőkemény kenyai ralit, és nagy hátrányból visszakapaszkodva nyert

A regnáló világbajnok pedig egyáltalán nem kezdett jól, hiszen a pénteki napon még két és fél perces hátrányt szedett össze, mivel gond adódott autójának felfüggesztésével. Szombaton azonban már kezdett rátalálni a tempóra, és három szakaszt is megnyert.

A ralit egyébként sokáig Thierry Neuville uralta a Hyundai-jal, de aztán a 14. szakaszon eltalált egy követ, melynek köszönhetően fel kellett adnia a viadalt. Csapattársa, Ott Tänak eközben végig az élmezőnyben volt, de a győzelemért nem igazán tudott harcba szállni.

Ogier mellett a Toyota legjobb embere ezúttal a japán Takamoto Katsuta volt, aki végig konzisztens és erős teljesítményt nyújtott, egy adott ponton pedig még a ralit is vezette, de aztán az utolsó szakaszokon a francia márkatárs meg tudta őt előzni.

Katsuta ettől függetlenül így is élete legjobb WRC-s eredményét érte el a második hellyel. Tänaknak be kellett érnie a harmadik pozícióval, de hátránya már több mint egy perc volt a célban. Az utolsó Power Stage-et azért még meg tudta nyerni az észt pilóta, így plusz öt ponttal gazdagodott.

Ennek ellenére a Hyundai-nál megint nem lehetnek boldogok, mivel ez már zsinórban a harmadik verseny volt, ahol vezető helyzetből kellett valamelyik sztárjuknak feladni a ralit egy futómű-meghibásodás következtében.

Ezúttal a Ford is jól teljesített, hiszen az M-Sport csapata egy negyedik és ötödik helynek örülhetett Kenyában. Adrien Formaux, aki néhány futammal ezelőtt debütált a WRC-ben, megszerezte első szakaszgyőzelmét és ötödik lett, Gus Greensmith pedig behozta a másik autót negyediknek.

Csak az első öt helyezett tudta mind a 18 szakaszát teljesíteni az embert próbáló szafarinak a legmagasabb kategória mezőnyéből. Miután Elfyn Evans, Neuville, Dani Sordo és Kalle Rovanperä sem tudta befejezni a teljes viadalt, így Ogier már tetemes, 34 pontos előnnyel vezeti a bajnoki tabellát csapattársa, Evans előtt.

A francia tehát utolsó szezonjában is első számú esélyese jelenleg a végső győzelemnek, és ha továbbra is ilyen kiegyensúlyozottan teljesít, elkerüli a hibákat, akkor nehéz lesz őt bárkinek is megállítania. A sorozat az afrikai kitérőt követően egyébként újra Európába látogat majd, méghozzá Észtországba, július 15-e és 18-a között.

