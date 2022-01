WRC: Kettőzött erővel készül a Hyundai a döcögős szezonnyitó után

Ezzel ők is tisztában vannak, éppen ezért kettőzött erővel várják a folytatást, hogy helyre tudják hozni az autó megbízhatósági problémáit a svéd versenyhétvégére.

A 2019-es és a 2020-as idény gyártói bajnokát komoly kihívás elé állította a WRC új, hibrid-érájának kezdete, s a többi csapathoz hasonlóan ők is megszenvedtek az új technika debütálásával.

Arra azonban talán nem számítottak, hogy ennyire elmaradnak majd a riválisoktól, a Toyotától és az M-Sport Fordtól, így van mit gatyába rázni a következő hetekben.

A csapat a héten ül le kiértékelni a látottak és átbeszélni a problémák megoldását. Julien Moncet megbízott csapatigazgató megerősítette, a stáb kettőzött erőbedobással fog küzdeni azért, hogy a következő versenyeken már elkapja ellenfeleit.

S bár az előző hétvége során folyamatosan javult az i20N-es teljesítménye, a megbízhatósággal bőven akadtak problémáik: többek között a motorbeállítás és a felfüggesztés is feladta a leckét.

Ennek fényében annyira nem meglepő, hogy mindössze egyetlen pilótájuk, Thierry Neuville ért célba, ugyanakkor 42.6 másodperces hátrányt szedett össze az összetettben győztes Sébastien Loeb mögött, miután eltört a jobb első lengéscsillapítója. A belga versenyző ráadásul úgy fogalmazott, félelmetes volt vezetni az autót pénteken.

Így is jobban járt mint csapattársai. Ott Tanak szombaton kényszerült feladni két defekt és egy bukás után, Oliver Solbergéknek pedig a Hyundai csillapíthatatlannak tűnő kipufogógáz-szivárgása okozott problémát, amitől navigátorával együtt olyan rosszul lettek, hogy vissza kellett lépniük a folytatástól.

Moncet úgy fogalmazott a Motorsportnak adott interjújában, nehéz szezonnyitóra számítottak, és végül az került előnybe Monte Carlóban, aki gyorsabban tudott alkalmazkodni az új szabályokhoz.

Ennek ellenére bizakodó, mert a rossz rajt ellenére is kézben tartják az irányítást és alaposan fel fognak készülni az egy hónap múlva esedékes svédországi versenyre.

„Pokolian nehéz rali volt. Tudtuk, úgy érkezünk meg, hogy számos nehézség hátráltat minket. Időben fejeztük be az autót, nagyon sok munkát fektettünk bele az elmúlt hetekben, de így is komoly kihívás elé állított minket.”

„Amikor nekivágsz egy versenynek, mindig a legjobbat reméled és mi még nem tartunk ott, ahol szeretnénk. Azért vagyunk itt, hogy nyerjünk, szóval egyértelműen csalódásként éljük meg a mögöttünk hagyott hétvégét.”

„Ennek ellenére tanultunk néhány dolgot, és végre lehetőségünk nyílt arra, hogy megnézzük, hol tartunk a riválisainkhoz képest.”

„Az is világossá vált, amikor nem volt semmilyen technikai problémánk, akkor nem volt rossz a teljesítményünk, ami mindenképpen egy pozitívum. Egy pilótánk fejezte be a versenyt, aki nyert is egy szakaszt, de tudjuk, hogy sokkal keményebben kell ennél dolgoznunk, többet kell tennünk a sikerért.”

„Le fogunk ülni beszélgetni azokkal, akik ott voltak a csapattal Monte Carlóban és kettőzött erőbedobással térünk vissza a gyárba. Van egy kis időnk a svédországi versenyig, addig is tudunk tesztelni. A helyzet nem jó, de kézben tartjuk a dolgokat.”

Miközben a megbízhatóság volt a Hyundai legnagyobb problémája, Neuville hiszi, hogy képesek olyan teljesítményt kihozni az autóból, amilyet várnak.

„Csalódottak és frusztráltak voltunk a rally végére. Nehéz hetünk volt. Az életemért vezettem a Power Stage-ben, teljes mértékben kiadtam mindent magamból, ezért voltam különösen elkeseredve.”

„A navigátorommal együtt hatalmas mennyiségű munkát raktunk abba, hogy felkészüljünk erre az eseményre, éppen úgy, ahogy a csapat is, és mindig nehéz elfogadni, ha ez nem párosul eredménnyel.”

„Nem adjuk fel. Mindenkit igyekszünk motiválni és továbbra is keményen dolgozunk. Mást nem is tehetünk, ez a legfontosabb. Számos területen van hova fejlődnünk, de megbízhatóságban mindenképpen. Erősebben kell visszatérnünk a következő versenyekre.”

