Evans a végelszámolásnál kényelmes, 28,3 másodperces előnnyel rendelkezett a Hyundai-jal csak bizonyos futamokat teljesítő Dani Sordo előtt, akinek azért így is sikerült valamennyire megmentenie a márka becsületét. A harmadik helyre a bajnoki éllovas és címvédő, Sebastien Ogier ért be a másik Toyotával, de az ő lemaradása már másfél perc volt.

A francia ennek ellenére még vezeti a bajnoki pontversenyt, de előnye már csak két pont az egyre jobban teljesítő Evans előtt. A rali azonban akár teljesen máshogy is alakulhatott volna a résztvevők számára.

Portugália volt idén az első murvás helyszín, így a korábbiaktól eltérő körülmények fogadták a mezőnyt, ráadásul az első nap elején még kissé nedvesek is voltak a szakaszok, ez pedig nem kedvezett Ogier-nek, aki eléggé hátul fejezte be a pénteket. Ekkor az első három helyen még a Hyundai versenyzői álltak: Sordo, Ott Tänak és Thierry Neuville sorrendben.

A hetedik szakaszon azonban érkezett az első dráma, mivel Neuville egy gyors balosban kisodródott, és csúnyán odavágta autójának jobb hátulját, a kerék lényegében kitört a helyéről, emiatt pedig rengeteg időt bukott. A ralijának igazából vége is volt.

Ekkor még csapattársa, Tänak vezetett, de Evans már feljött másodiknak, míg Sordo a harmadikra esett vissza egy lefulladás miatt. A nyolcadik etap egy viszonylag ritkának számító szuper speciál volt, ahol a versenyzők egy párhuzamos, lényegében épített pályán mérhették össze tudásukat egymás ellen.

Itt Tänak tudott adni egy kis időt Evansnek, de nem ez volt a döntő a végkimenetel szempontjából. Szombat délelőtt aztán az észt rali-világbajnok rákapcsolt, és az összes szakaszt megnyerte, ezzel pedig növelte előnyét Evans előtt. Ogier közben igyekezett visszakapaszkodni a gyenge első napot követően, de több kisebb hibát is vétett.

Az ötödik helyre azért így is visszaért 11. szakaszt követően, de még előtte volt a másik toyotás, a japán Takamoto Katsuta is, aki magabiztosan és gyorsan abszolválta az etapokat, és szépen haladt élete legjobb WRC-s eredménye felé.

Az újabb dráma azonban csak ezek után következett. Az addig remekül menő és magabiztosan vezető 2019-es bajnok, Tänak szintén hibát vétett, és ő is hasonlóan járt Neuville-hez, mivel neki is a jobb hátsó kereke tört ki a helyéből, a futóműnek annyi volt, így ő is kiszállt a pontszerző helyekért zajló csatából, ráadásul az élről.

Ez azt jelentette, hogy Evans örökölte meg a vezetést, mögötte Dani Sordo jött az egyetlen állva maradt Hyundai-jal, harmadiknak pedig Ogier kapaszkodott fel, de az ő lemaradása már egy percnél is több volt.

A vasárnapi napon aztán már nemigen változtak a pozíciók az élmezőnyben, így lényegében beállt a Portugál rali végeredménye, amely tehát Elfyn Evans győzelmével zárult, aki tényleg végig konzisztens tudott maradni, és nem hibázott akkorát, mint közvetlen ellenfelei. Ogier pedig a rossz kezdés után szépet mentett, így maradt az első helyen a pontversenyben.

Íme a teljes végeredmény:

Wolff már óvással fenyegeti a Red Bullt